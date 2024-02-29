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Глава МИД Финляндии предлагает использовать доходы от замороженных активов рф на оружие для Украины

Глава МИД Финляндии предлагает использовать доходы от замороженных активов рф на оружие для Украины

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 16:19  •  17700 просмотра

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Глава МИД Финляндии предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.

Доходы от замороженных российских активов следует использовать на дополнительное вооружение для Сил обороны Украины. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает Yle, пишет УНН.

Детали 

По ее словам, ЕС совместно с США могут реализовать эту идею. Отмечается, что вместе G7 и ЕС заморозили около 300 миллиардов евро российских средств. Их оценочная доходность составляет около трех миллиардов евро в год.

Эти средства можно было бы пустить на оружие, на поставку оборонных средств и в долгосрочной перспективе - на восстановление Украины

- отметила министр иностранных дел Финляндии. 

В то же время она признала, что это сложный юридический вопрос, который может создать опасный прецедент. 

Одной из главных ценностей у нас на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Хотя не все граждане поймут, почему мы не можем просто взять и присвоить средства соседнего государства, которое ведет жестокую агрессивную войну, не соблюдая никаких международных норм. Но мы все же должны придерживаться наших принципов

- заявила Валтонен.

Напомним,

Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.

Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов11 января 2024, 03:45 • 38050 просмотров

Владимир Омельченко

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