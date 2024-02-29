Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ
Киев • УНН
Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.
Белый дом хочет, чтобы страны "Группы семи" подготовили предложения по конфискации российских активов к следующему саммиту G7, который состоится в июне. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что президент США Джо Байден хочет, чтобы партнеры достигли прогресса по реализации планов использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
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Источники издания уточняют, что Байден хочет, чтобы замороженные активы использовались для финансирования бюджетных потребностей Украины, а затем для ее восстановления. В то же время лидер Белого дома не считает, что использование российских замороженных средств заменяет необходимость помощи Украине
По словам источников Bloomberg, Байден в частном порядке сказал союзникам, что в случае, если Украина проиграет в войне, он считает, что международный порядок будет нарушен как минимум на следующие пять десятилетий.
Дополнение
Отмечается, представители стран G7 обсуждают варианты использования 280 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России.
Союзники сходятся во мнении, что замороженные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины, но расходятся во мнениях относительно того, насколько законным будет их полный арест.
Напомним
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила использовать средства от замороженных российских активов на закупку дополнительного вооружения и материалов для украинских сил обороны.
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Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ
Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.
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