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Опрос CBS News: у избирателей более хорошие воспоминания об экономических достижениях Трампа

Опрос CBS News: у избирателей более хорошие воспоминания об экономических достижениях Трампа

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:07  •  5536 просмотра

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Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.

Согласно опросу новостного отдела американской телерадиокомпании CBS, избиратели Соединенных Штатов запомнили экономику Трампа как хорошую, что пока позволяет экс-президенту опережать Байдена в общенациональном масштабе, передает УНН.

Детали

Накануне Супервторника (день, когда голосуют наиболее населенные штаты, считается решающим в определении фаворита праймериз США - ред) избиратели сравнивают не только двух президентов, а два президентства.

Сейчас бывший президент Дональд Трамп опережает президента Байдена на четыре пункта в национальном масштабе, что является его самым большим преимуществом на сегодня.

Это связано с тем, что избиратели предпочитают помнить экономику во времена Трампа, чем экономику сегодня. Хотя ни один из них не получает хороших оценок, сегодня избиратели оглядываются на президентство Трампа с относительно лучшими ретроспективными рейтингами, чем они бы оценили президентство Джо Байдена до сих пор.

Напомним,

Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.

Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.

рф использует инициативы Китая и Турции по мирным переговорам для подрыва помощи Украине - ISW4 марта 2024, 09:43 • 10900 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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