Опрос CBS News: у избирателей более хорошие воспоминания об экономических достижениях Трампа
Киев • УНН
Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.
Согласно опросу новостного отдела американской телерадиокомпании CBS, избиратели Соединенных Штатов запомнили экономику Трампа как хорошую, что пока позволяет экс-президенту опережать Байдена в общенациональном масштабе, передает УНН.
Детали
Накануне Супервторника (день, когда голосуют наиболее населенные штаты, считается решающим в определении фаворита праймериз США - ред) избиратели сравнивают не только двух президентов, а два президентства.
Сейчас бывший президент Дональд Трамп опережает президента Байдена на четыре пункта в национальном масштабе, что является его самым большим преимуществом на сегодня.
Это связано с тем, что избиратели предпочитают помнить экономику во времена Трампа, чем экономику сегодня. Хотя ни один из них не получает хороших оценок, сегодня избиратели оглядываются на президентство Трампа с относительно лучшими ретроспективными рейтингами, чем они бы оценили президентство Джо Байдена до сих пор.
Напомним,
Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.
Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.
рф использует инициативы Китая и Турции по мирным переговорам для подрыва помощи Украине - ISW4 марта 2024, 09:43 • 10900 просмотров
Опрос CBS News: у избирателей более хорошие воспоминания об экономических достижениях Трампа
Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.
Филиппины призвали соседей вместе решать территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море
Филиппины призывают соседей к коллективным действиям для защиты международного права в спорах с Китаем в Южно-Китайском море, на фоне готовности Китая силой решать территориальные конфликты.
В результате ракетной атаки 1 марта в Крыму повреждена авиабаза оккупантов "Гвардейское" - росСМИ
Трое российских военнослужащих были ранены в результате вероятного ракетного обстрела авиабазы в оккупированном Крыму 1 марта.
В Одессе уничтожили якорную мину, которую принесло на побережье Черного моря
Пиротехники уничтожили якорную мину, найденную на побережье Черного моря в Одессе.
В районе Мариуполя зафиксировали активизацию российской авиации - Андрющенко
Было зафиксировано, что российские самолеты активизировались в районе Мариуполя и двигались на северо-восток в направлении Волновахского района, после чего осуществляли атаки в Запорожское направление и возвращались обратно.
Блокада на границе с Польшей: в очередях около 2500 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего по состоянию на утро в очереди стоят около 2500 грузовиков.
С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро
Франция предоставила Украине военную технику на сумму более 2,5 миллиарда евро с начала полномасштабного российского вторжения.
Нацбанк определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине
НБУ определил перечень системно важных объектов платежной инфраструктуры в Украине, в который вошла система электронных платежей как единственная системно важная платежная система.
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
Эксперт говорит, что открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека.
рф использует инициативы Китая и Турции по мирным переговорам для подрыва помощи Украине - ISW
россия использует предложенные Китаем и Турцией мирные переговоры, чтобы подорвать международную поддержку Украины и переложить вину за отсутствие переговоров на Киев.