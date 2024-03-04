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рф использует инициативы Китая и Турции по мирным переговорам для подрыва помощи Украине - ISW

рф использует инициативы Китая и Турции по мирным переговорам для подрыва помощи Украине - ISW

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 09:43  •  10935 просмотра

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россия использует предложенные Китаем и Турцией мирные переговоры, чтобы подорвать международную поддержку Украины и переложить вину за отсутствие переговоров на Киев.

Китай и Турция продолжают предлагать собственные переговорные платформы для якобы урегулирования ситуации в Украине. россия же просто использует их для продвижения своих информационных операций, направленных на то, чтобы помешать дальнейшей международной поддержке Киева. Об этом сообщает в американский Институте изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Аналитики указали на циничные высказывания кремлевских приспешников, которые лишь раскрывают симуляцию "добрых намерений" государства, совершающего террористические акты против украинского народа.

Так, заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 2 марта встретились в москве, чтобы обсудить "желание Китая способствовать мирным переговорам" между россией и Украиной. Оба заявили, мол, "невозможно" обсуждать урегулирование войны в Украине без участия рф и "без учета интересов (кремля - ред.) в сфере безопасности".

галузин и Ли жаловались на некие западные и украинские "ультиматумы" и "форматы диалога". По их мнению, они лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут быть основой" для этого. Ожидается, что после этих встреч в москве китайский спецпредставитель посетит также Украину и неуказанные страны ЕС.

В это время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время Дипломатического форума в Анталии 3 марта заявил, что Анкара надеется на "скорое начало" переговоров о прекращении огня в Украине. Также там считают, мол, "обе стороны достигли пределов" того, чего они могут достичь с помощью военных действий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что Анкара готова предоставить россии и Украине еще одну переговорную платформу, которую глава МИД рф сергей лавров публично отверг 1 марта.

Аналитики ISW напомнили, что российские официальные лица продолжают ошибочно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров москвы и Киева, несмотря на многочисленные публичные российские заявления, которые предусматривают или прямо заявляют, что россия не заинтересована в добросовестном диалоге.

лавров недавно заявил, что Украине не хватает "доброй воли" для переговоров с россией, намекая, что отсутствие предметных переговоров якобы является "ошибкой" Украины, а не россии. Представитель страны-агрессора цинично утверждал, что люди, которые "неправильно понимают, какая сторона виновата", также "не понимают реальности ситуации".

Постоянный представитель россии при ООН василий небензя также говорил в интервью пропагандистским росСМИ, что кремль "никогда не отказывался" от переговоров, но это якобы Украина отказывается разговаривать с россией. По его словам, сейчас никаких переговорных усилий с Киевом непосредственно или через посредников не ведется.

Любые российские заявления, которые предполагают, что россия заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются вероятными попытками симулировать заинтересованность, чтобы побудить Запад к уступкам в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности, а также переложить бремя переговоров на Украину и Запад,

- отметили аналитики.

Напомним

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с москвой весной 2022 года. По его словам, реальных возможностей не было.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
khakan-fidanХакан Фидан
ankaraАнкара
kitaiКитай
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
рф використовує ініціативи Китаю і Туреччини щодо мирних переговорів для підриву допомоги Україні – ISW
Russia uses China and Turkey's initiatives for peace talks to undermine aid to Ukraine - ISW
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