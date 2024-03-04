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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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рф використовує ініціативи Китаю і Туреччини щодо мирних переговорів для підриву допомоги Україні – ISW

Київ • УНН

 • 25663 перегляди

росія використовує запропоновані Китаєм і Туреччиною мирні переговори, щоб підірвати міжнародну підтримку України і перекласти провину за відсутність переговорів на Київ.

рф використовує ініціативи Китаю і Туреччини щодо мирних переговорів для підриву допомоги Україні – ISW

Китай і Туреччина продовжують пропонувати власні переговорні платформи для нібито врегулювання ситуації в Україні. росія ж просто використовує їх для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкодити подальшій міжнародній підтримці Києва. Про це повідомляє в американський Інституті вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Аналітики вказали на цинічні висловлювання кремлівських поплічників, які лише розкривають симуляцію "добрих намірів" держави, що чинить терористичні акти проти українського народу.

Так, заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей 2 березня зустрілися у москві, щоб обговорити "бажання Китаю сприяти мирним переговорам" між росією та Україною. Обидва заявили, мовляв, "неможливо" обговорювати врегулювання війни в Україні без участі рф та "без урахування інтересів (кремля – ред.) у сфері безпеки".

галузін і Лі скаржилися на якісь західні та українські "ультиматуми" та "формати діалогу". На їхню думку, вони лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою" для цього. Очікується, що після цих зустрічей у москві китайський спецпредставник відвідає також Україну та невказані країни ЄС.

У цей час міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час Дипломатичного форуму в Анталії 3 березня заявив, що Анкара сподівається на "швидкий початок" переговорів про припинення вогню в Україні. Також там вважають, мовляв, "обидві сторони досягли меж" того, чого вони можуть досягти за допомогою воєнних дій. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно оголосив, що Анкара готова надати росії та Україні ще одну переговорну платформу, яку глава МЗС рф сергій лавров публічно відкинув 1 березня.

Аналітики ISW нагадали, що російські офіційні особи продовжують помилково звинувачувати Україну та Захід у відсутності мирних переговорів москви та Києва, попри численні публічні російські заяви, які передбачають або прямо заявляють, що росія не зацікавлений у сумлінному діалозі.

лавров нещодавно заявив, що Україні не вистачає "доброї волі" для переговорів із росією, натякаючи, що відсутність предметних переговорів нібито є "помилкою" України, а не росії. Представник країни-агресора цинічно стверджував, що люди, які "неправильно розуміють, яка сторона винна", також "не розуміють реальності ситуації".

Постійний представник росії при ООН василь небензя також говорив в інтерв'ю пропагандистським росЗМІ, що кремль "ніколи не відмовлявся" від переговорів, але це нібито Україна відмовляється розмовляти з росією. За його словами, нині жодних переговорних зусиль із Києвом безпосередньо чи через посередників не ведеться.

Будь-які російські заяви, які передбачають, що росія зацікавлена чи завжди була зацікавлена у мирних переговорах, є ймовірними спробами симулювати зацікавленість, щоб спонукати Захід до запобіжних поступок щодо українського суверенітету й територіальної цілісності, а також перекласти тягар переговорів на Україну та Захід,

- зазначили аналітики.

Нагадаємо

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував можливості домовитися з москвою навесні 2022 року. За його словами, реальних можливостей не було.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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