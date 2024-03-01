Реальних можливостей домовитися не було: Подоляк про "мирні пропозиції рф" навесні 2022

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував можливості домовитися з москвою навесні 2022 року. За його словами, реальних можливостей не було. Про це подоляк написав у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Подоляк зазначив, що росія масштабно зайшла в нашу країну й масово вбила громадян, маючи на меті захопити території, переформатувати державу, пряму та опосередковану окупацію.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що на першому й наступних етапах переговорів (білорусь/Туреччина) рф ультимативно вимагала віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися.

Відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?, - йдеться у повідомленні.

Він також зауважив, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київської області розкрилися масові факти геноцидних практик рф та її справжніх намірів в Україні. Що остаточно унеможливило будь-які контакти з рф.

Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції рф не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала, - наголосив Подоляк.

Він повідомив, що і сьогодні рф хоче знищити Україну, але "шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії".

Натомість Подоляк задався питанням доцільності обговорення цього питання в умовах російської позиції щодо капітуляції України, та намагань видати це, як щось нове.

Нагадаємо

Голова розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна ніколи не погодиться визнати російський контроль над захопленими територіями та заморозити війну.