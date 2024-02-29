Буданов запевнив, що Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну
Київ • УНН
Голова розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна ніколи не погодиться визнати російський контроль над захопленими територіями та заморозити війну.
Кремль хотів би "заморозити" війну в Україні, щоб Київ визнав захоплену рашистами територію російською, однак цього "ніколи не станеться", запевнив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CBC News, повідомляє УНН.
Деталі
"росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз", - заявив Буданов, відповідаючи на запитання про те, над чим наразі розмірковує росія.
"Щоб ми визнали захоплену ними територію російською. І вони б святкували свою перемогу - цього ніколи не станеться", - наголосив Буданов.
Доповнення
Раніше агентство Reuters повідомляло, що російський диктатор володимир путін виходив із пропозицією про "припинення вогню в Україні", щоб заморозити війну, Сполучені Штати відхилили її після контактів між посередниками.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ніякого тиску від українських партнерів щодо припинення захисту України немає. Союзники поки що офіційно не готові давати відповідні сигнали.