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Тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув - Президент про загрозу замороження війни

Тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув - Президент про загрозу замороження війни

Київ • УНН

 • 20479 перегляди

Зеленський повідомляє про відсутність тиску з боку союзників щодо припинення оборони України; дискусії про заморожування конфлікту не виникали.

Ніякого тиску від українських партнерів щодо припинення захисту України немає. Союзники поки що офіційно не готові давати відповідні сигнали. Принаймні, Президент Володимир Зеленський їх особисто не чув. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав припинення бойових дій. Все ж таки -  це наш захист. Щодо замороження конфлікту – поки що немає. Є різні голоси. Я в медіа чув, читав і знаю. Є різні голоси і різні якісь обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові нам давати відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув

- сказав Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що українські союзники не просять Київ вести переговори з росією про замороження повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що путін не зацікавлений в мирі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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