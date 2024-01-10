Тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув - Президент про загрозу замороження війни

Ніякого тиску від українських партнерів щодо припинення захисту України немає. Союзники поки що офіційно не готові давати відповідні сигнали. Принаймні, Президент Володимир Зеленський їх особисто не чув. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав припинення бойових дій. Все ж таки - це наш захист. Щодо замороження конфлікту – поки що немає. Є різні голоси. Я в медіа чув, читав і знаю. Є різні голоси і різні якісь обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові нам давати відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув