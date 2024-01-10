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Давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал - Президент об угрозе замораживания войны

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:38  •  12206 просмотра

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Зеленский сообщает об отсутствии давления со стороны союзников относительно прекращения обороны Украины; дискуссии о замораживании конфликта не возникали.

Никакого давления от украинских партнеров относительно прекращения защиты Украины нет. Союзники пока официально не готовы давать соответствующие сигналы. По крайней мере, Президент Владимир Зеленский их лично не слышал. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

Никакого давления от партнеров нет относительно прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий. Все же -  это наша защита. Относительно замораживания конфликта - пока нет. Есть разные голоса. Я в медиа слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и разные какие-то обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы нам давать соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал

- сказал Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинские союзники не просят Киев вести переговоры с россией о заморозке полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что путин не заинтересован в мире.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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