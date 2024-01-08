Союзники України не просять вести переговори з рф про замороження війни – МЗС

Українські союзники не просять Київ вести переговори з росією про замороження повномасштабної війни. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais, передає УНН.

путін не хоче ні замороженого конфлікту, ні миру. Ті, хто пропонує заморожений конфлікт, стверджують, що діють на користь України та світу, але насправді вони допомагають путіну та ігнорують те, чим є сьогоднішня росія. У період з 2014 по 2022 рік ми провели майже 200 раундів переговорів з росією, що вже було фактично замороженим конфліктом. Ми спробували. Ми встановили та оголосили про 20 угод про припинення вогню, і нескінченні переговори закінчилися повномасштабним вторгненням путіна сказав Кулеба.

Він зазначив, що бувають війни, в яких одна сторона має перемогти, а інша програти.

І російська агресія проти України – саме така війна. Україна має перемогти. росія має програти. І все політичне мислення має бути зосереджено досягнення цієї мети заявив Кулеба.

На запитання чи пропонував хтось із союзників заморозити конфлікт, Кулеба відповів: "Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з росією про заморожування війни, ні коли ми сідали з делегаціями, ні на закритих зустрічах у скороченому складі. Це не те, що кожен може наважитися викласти на стіл як опцію. Решта просто шум".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що путін не зацікавлений в мирі.

Кулеба пояснив, чого чекати, якщо у США не домовлять про допомогу для України