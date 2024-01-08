Кулеба пояснив, чого чекати, якщо у США не домовлять про допомогу для України

Україна продовжить боротьбу, навіть, якщо у Конгресі США так й не домовляться про додаткове фінансування підтримки, але із раціональної точки зору має більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи на фронті в майбутньому. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais, передає УНН.

Ми продовжимо боротьбу, використовуючи ресурси, які є в нашому розпорядженні, тому що на карту поставлено демократію, безпеку та процвітання світу. Для України на карту поставлено її існування як нації. Якщо зараз буде ухвалено рішення про припинення або припинення підтримки, через брак ресурсів росія може досягти успіху на полі бою і прорвати оборону.

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Із таким твердженням Дмитро Кулеба виступив, відповідаючи на запитання, чого чекати, якщо у США так і не затвердять виділення Україні допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

Він також зазначив, що в такому випадку підтримку доведеться таки відновити, оскільки буде дуже сильна реакція суспільства.

І ті ж політики, які вирішили відмовитись від цієї підтримки, вирішать її надати, але у надзвичайних обставинах. Тож навіть із раціональної точки зору, із суто реалістичної політики має більше сенсу надавати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому.