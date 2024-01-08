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Кулеба пояснив, чого чекати, якщо у США не домовлять про допомогу для України

Кулеба пояснив, чого чекати, якщо у США не домовлять про допомогу для України

Київ • УНН

 • 28746 перегляди

Кулеба попереджає, що без допомоги США Україна продовжить боротьбу, але ризикує отримати кризу на фронті; допомога зараз дозволяє уникнути майбутніх проблем.

Україна продовжить боротьбу, навіть, якщо у Конгресі США так й не домовляться про додаткове фінансування підтримки, але із раціональної точки зору має більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи на фронті в майбутньому. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais, передає УНН.  

Ми продовжимо боротьбу, використовуючи ресурси, які є в нашому розпорядженні, тому що на карту поставлено демократію, безпеку та процвітання світу. Для України на карту поставлено її існування як нації. Якщо зараз буде ухвалено рішення про припинення або припинення підтримки, через брак ресурсів росія може досягти успіху на полі бою і прорвати оборону.    

- заявив Кулеба.

Деталі

Із таким твердженням Дмитро Кулеба виступив, відповідаючи на запитання, чого чекати, якщо у США так і не затвердять виділення Україні допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

Він також зазначив, що в такому випадку підтримку доведеться таки відновити, оскільки буде дуже сильна реакція суспільства. 

І ті ж політики, які вирішили відмовитись від цієї підтримки, вирішать її надати, але у надзвичайних обставинах. Тож навіть із раціональної точки зору, із суто реалістичної політики має більше сенсу надавати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому. 

- сказав Кулеба. 

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз’яснив слова речника Держдепартаменту США Метью Міллер про те, що Вашингтон не завжди зможе надавати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років.

Напередодні на брифінгу Метью Міллер заявив, що США підтримуватимуть Україну, але "не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, оскільки хочуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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