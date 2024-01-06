Кулеба прокоментував заяву Держдепу США про зменшення підтримки України
Київ • УНН
Кулеба запевняє, що американська допомога Україні може продовжитися, незважаючи на натяки Державного департаменту США на майбутні скорочення, оскільки Україна розбудовує власну обороноздатність.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз’яснив слова речника Держдепартаменту США Метью Міллер про те, що Вашингтон не завжди зможе надавати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. Заяву Держдепу Кулеба прокоментував у прямому ефірі в інстаграмі під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, передає УНН.
Цитата
Не йдеться про підтримку у 2024 році. Державний департамент сказав, що коли Україна міцно стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена. Але не йдеться про те, що у 2024 році вона буде зменшена, тому що як сам сказав представник Держдепу, наразі Україна ще не там, і потребує підтримки в заявленому обсязі
Він порадив українцям не хвилюватися та не заганяти себе у стан депресії.
Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії
Контекст
Напередодні на брифінгу Метью Міллер заявив, що США підтримуватимуть Україну, але "не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, оскільки хочуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу".
США не відмовляються від підтримки України стільки, скільки потрібно, але прагнуть допомогти розбудовувати власний ВПК - Держдеп05.01.24, 08:46 • 46027 переглядiв