Кулеба прокоментував заяву Держдепу США про зменшення підтримки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз’яснив слова речника Держдепартаменту США Метью Міллер про те, що Вашингтон не завжди зможе надавати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. Заяву Держдепу Кулеба прокоментував у прямому ефірі в інстаграмі під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, передає УНН.

Цитата

Не йдеться про підтримку у 2024 році. Державний департамент сказав, що коли Україна міцно стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена. Але не йдеться про те, що у 2024 році вона буде зменшена, тому що як сам сказав представник Держдепу, наразі Україна ще не там, і потребує підтримки в заявленому обсязі