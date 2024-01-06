Кулеба прокомментировал заявление Госдепа США об уменьшении поддержки Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллер о том, что Вашингтон не всегда сможет оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов. Заявление Госдепа Кулеба прокомментировал в прямом эфире в инстаграме во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком, передает УНН.

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Речь не идет о поддержке в 2024 году. Государственный департамент сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги, будет иметь достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена. Но речь не идет о том, что в 2024 году она будет уменьшена, потому что как сам сказал представитель Госдепа, пока Украина еще не там, и нуждается в поддержке в заявленном объеме сказал Кулеба.

Он посоветовал украинцам не волноваться и не загонять себя в состояние депрессии.

Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии отметил глава внешнеполитического ведомства.

Контекст

Накануне на брифинге Мэтью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину, но "не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, поскольку хотят помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу".

США не отказываются от поддержки Украины столько, сколько нужно, но стремятся помочь развивать собственный ВПК - Госдеп