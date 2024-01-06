Кулеба прокомментировал заявление Госдепа США об уменьшении поддержки Украины
Кулеба уверяет, что американская помощь Украине может продолжиться, несмотря на намеки Государственного департамента США на будущие сокращения, поскольку Украина развивает собственную обороноспособность.
Российские оккупанты ночью ударили по Покровску, есть пострадавшие
Российские войска дважды за ночь нанесли удары по Покровску, что привело к разрушениям и жертвам; масштабы ущерба оцениваются.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы в Хмельницкой области, вероятно, произошли из-за реакции ПВО на угрозу со стороны БПЛА. Украинские власти подтвердили наличие ударных беспилотников.
В России заявили о сбитии четырех ракет над Крымом
Министерство обороны России заявляет, что перехватило и уничтожило четыре украинские ракеты над Крымом 6 января.
Министра обороны США Ллойда Остина 1 января госпитализировали
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Ллойд Остин выздоравливает и готов вернуться к работе.
Украина вытащила Евросоюз из состояния "комы нерасширения" - Кулеба
Заявка Украины на членство в ЕС возродила импульс расширения блока, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Крыму в районе Евпатории раздаются мощные взрывы
В Евпатории, Крым, прогремели взрывы, повредив дом и вызвав пожар. Сообщается, что к этому может быть причастен военный аэродром.
ВОЗ призвала снова носить маски и делать прививки из-за роста заболеваемости COVID-19
ВОЗ советует чаще пользоваться масками и проводить вакцинацию, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 растет во всем мире.
Нептун и Уран впервые показали в настоящих цветах: обе планеты бирюзовые
Британские астрономы обнаружили, что Нептун и Уран на самом деле имеют похожий оттенок бирюзы, исправляя предыдущие темно-синие и зеленые изображения.
"АТЕШ" заявили про присутствие своих агентов в морской пехоте россиян
Партизаны в Крыму утверждают, что проникли в российскую 810-ю бригаду морской пехоты, проводят диверсии и сопротивляются оккупации. АТЕШ сообщает о расширении присутствия и вербовке дезертиров.