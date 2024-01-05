США не отказываются от поддержки Украины столько, сколько нужно, но стремятся помочь развивать собственный ВПК - Госдеп
Киев • УНН
США продолжают поддерживать Украину и стремятся помочь развивать собственную военно-промышленную базу
Никаких изменений в стратегии США по поддержке Украины не произошло - она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Это не означает, что поддержка будет выделяться на том же уровне военного финансирования, что и в 2022-2023 годах. Цель состоит в том, чтобы помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Это заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 4 января, пишет УНН.
Никаких изменений в стратегии не произошло. И, во-вторых, я не думаю, что между этими двумя комментариями есть какое-то противоречие. Мы всегда четко давали понять, что хотим, чтобы Украина была независимым государством, а это означает, что она может стоять на своих ногах. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Это политика Соединенных Штатов
При этом представитель Госдепа на уточнение указал, что это будет продолжаться "столько, сколько потребуется".
Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы делали в 2022 и 2023 годах. Мы не думаем, что это должно быть необходимым, потому что цель состоит в том, чтобы в конце концов перейти Украине... встать на ноги и помочь Украине построить собственную промышленную базу и собственную военно-промышленную базу, чтобы она могла как финансировать, так и создавать и покупать боеприпасы самостоятельно. Но мы еще не достигли этого, и поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании
По его словам, именно поэтому "для Конгресса продолжает быть важным поддерживать Украину, а также для наших европейских союзников и других во всем мире поддерживать Украину".
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