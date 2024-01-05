США не отказываются от поддержки Украины столько, сколько нужно, но стремятся помочь развивать собственный ВПК - Госдеп

Никаких изменений в стратегии США по поддержке Украины не произошло - она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Это не означает, что поддержка будет выделяться на том же уровне военного финансирования, что и в 2022-2023 годах. Цель состоит в том, чтобы помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Это заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 4 января, пишет УНН.

Никаких изменений в стратегии не произошло. И, во-вторых, я не думаю, что между этими двумя комментариями есть какое-то противоречие. Мы всегда четко давали понять, что хотим, чтобы Украина была независимым государством, а это означает, что она может стоять на своих ногах. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Это политика Соединенных Штатов