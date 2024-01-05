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США не отказываются от поддержки Украины столько, сколько нужно, но стремятся помочь развивать собственный ВПК - Госдеп

Киев • УНН

 • 46021 просмотра

США продолжают поддерживать Украину и стремятся помочь развивать собственную военно-промышленную базу

Никаких изменений в стратегии США по поддержке Украины не произошло - она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Это не означает, что поддержка будет выделяться на том же уровне военного финансирования, что и в 2022-2023 годах. Цель состоит в том, чтобы помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу. Это заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 4 января, пишет УНН.

Никаких изменений в стратегии не произошло. И, во-вторых, я не думаю, что между этими двумя комментариями есть какое-то противоречие. Мы всегда четко давали понять, что хотим, чтобы Украина была независимым государством, а это означает, что она может стоять на своих ногах. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Это политика Соединенных Штатов

- сказал Миллер в ответ на замечание, что перестали слышать фразу о "поддержке Украины, пока на нее нападают" и появления фразы, что "главная цель - чтобы Украина смогла стоять на своих ногах".

При этом представитель Госдепа на уточнение указал, что это будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы делали в 2022 и 2023 годах. Мы не думаем, что это должно быть необходимым, потому что цель состоит в том, чтобы в конце концов перейти Украине... встать на ноги и помочь Украине построить собственную промышленную базу и собственную военно-промышленную базу, чтобы она могла как финансировать, так и создавать и покупать боеприпасы самостоятельно. Но мы еще не достигли этого, и поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании

- сообщил Миллер.

По его словам, именно поэтому "для Конгресса продолжает быть важным поддерживать Украину, а также для наших европейских союзников и других во всем мире поддерживать Украину".

Белый дом: США предоставили Украине крайний из профинансированных пакетов помощи, важным является решение Конгресса04.01.24, 08:59 • 41452 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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