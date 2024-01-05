США не відмовляються від підтримки України стільки, скільки потрібно, але прагнуть допомогти розбудовувати власний ВПК - Держдеп

Жодних змін у стратегії США щодо підтримки України не відбулося - вона продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що підтримка виділятиметься на тому ж рівні військового фінансування, що і в 2022-2023 роках. Мета полягає в тому, щоб допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу. Це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 4 січня, пише УНН.

Жодних змін у стратегії не відбулося. І, по-друге, я не думаю, що між цими двома коментарями є якась суперечність. Ми завжди чітко давали зрозуміти, що хочемо, щоб Україна була незалежною державою, а це означає, що вона може стояти на своїх ногах. Ми й надалі підтримуватимемо Україну. Це політика Сполучених Штатів - сказав Міллер у відповідь на зауваження, що перестали чути фразу щодо "підтримки Україну, поки на неї нападають" і появи фрази, що "головна мета - щоб Україна змогла стояти на своїх ногах".

При цьому речник Держдепу вказав на уточнення, що це триватиме "стільки, скільки потрібно".

Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, який ми робили в 2022 і 2023 роках. Ми не думаємо, що це має бути необхідним, тому що мета полягає в тому, щоб зрештою перейти Україні... стати на ноги та допомогти Україні побудувати власну промислову базу та власну військово-промислову базу, щоб вона могла як фінансувати, так і створювати та купувати боєприпаси самостійно. Але ми ще не досягли цього, і тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування - повідомив Міллер.

З його слів, саме тому "для Конгресу продовжує бути важливим підтримувати Україну, а також для наших європейських союзників та інших у всьому світі підтримувати Україну".

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