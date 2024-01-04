Білий дім: США надали Україні крайній з профінансованих пакетів допомоги, важливим є рішення Конгресу

Важливо, аби Конгрес США ухвалив запит президента США на додаткове фінансування для України, адже США надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який були кошти. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 січня, пише УНН.

Ми надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на підтримку якого у нас є кошти, прямо перед Новим роком, одразу після Різдва. І ми повинні отримати підтримку від Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити - сказав Кірбі.

Він наголосив, що "за останні 48-72 години ви всі бачили, що росія продовжує атакувати безпілотниками та ракетами, включно з балістичними ракетами, по цілях в Україні, включаючи не лише військові цілі в Україні, але цивільні цілі в Україні, щоб продовжувати намагатися використати зиму як зброю, атакувати інфраструктуру".

"Тож попри весь галас, який я почув за останні кілька днів про путіна, і деякі повідомлення в пресі, що він раптом хоче вести переговори, він точно не поводиться як людина, яка бажає вести переговори", - зазначив Кірбі.

"Тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування, висунутий президентом, був ухвалений", - наголосив представник Білого дому.

Доповнення

Адміністрація президента США Джо Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет американської військової допомоги для України, в очікуванні, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення фінансування на подальші пакети допомоги Україні.