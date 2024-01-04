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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом: США предоставили Украине крайний из профинансированных пакетов помощи, важным является решение Конгресса

Киев • УНН

 • 41452 просмотра

США предоставили Украине крайний из профинансированных пакетов помощи по безопасности, призвав Конгресс одобрить дополнительную поддержку.

Важно, чтобы Конгресс США принял запрос президента США на дополнительное финансирование для Украины, ведь США предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который были средства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 января, пишет УНН.

Мы предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на поддержку которого у нас есть средства, прямо перед Новым годом, сразу после Рождества. И мы должны получить поддержку от Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать

- сказал Кирби.

Он отметил, что "за последние 48-72 часа вы все видели, что россия продолжает атаковать беспилотниками и ракетами, включая баллистические ракеты, по целям в Украине, включая не только военные цели в Украине, но гражданские цели в Украине, чтобы продолжать пытаться использовать зиму как оружие, атаковать инфраструктуру".

"Поэтому несмотря на всю шумиху, которую я услышал за последние несколько дней о путине, и некоторые сообщения в прессе, что он вдруг хочет вести переговоры, он точно не ведет себя как человек, который желает вести переговоры", - отметил Кирби.

"Поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование, выдвинутый президентом, был принят", - подчеркнул представитель Белого дома.

Дополнение

Администрация президента США Джо Байдена 27 декабря объявила последний в 2023 году пакет американской военной помощи для Украины, в ожидании, что Конгресс США вскоре утвердит выделение финансирования на дальнейшие пакеты помощи Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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