Кулеба объяснил, чего ждать, если в США не договорятся о помощи для Украины

Украина продолжит борьбу, даже если в Конгрессе США так и не договорятся о дополнительном финансировании поддержки, но с рациональной точки зрения имеет больше смысла оказать помощь сейчас, чтобы избежать кризиса на фронте в будущем. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais, передает УНН.

Мы продолжим борьбу, используя ресурсы, которые есть в нашем распоряжении, потому что на карту поставлена демократия, безопасность и процветание мира. Для Украины на карту поставлено ее существование как нации. Если сейчас будет принято решение о прекращении или приостановке поддержки, из-за нехватки ресурсов россия может достичь успеха на поле боя и прорвать оборону. - заявил Кулеба.

Детали

С таким утверждением Дмитрий Кулеба выступил, отвечая на вопрос, чего ждать, если в США так и не утвердят выделение Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов.

Он также отметил, что в таком случае поддержку придется таки восстановить, поскольку будет очень сильная реакция общества.

И те же политики, которые решили отказаться от этой поддержки, решат ее предоставить, но в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому даже с рациональной точки зрения, с чисто реалистической политики имеет больше смысла оказывать помощь сейчас, чтобы избежать кризиса в будущем. - сказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил слова спикера Госдепартамента США Мэтью Миллер о том, что Вашингтон не всегда сможет предоставлять военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов.

Накануне на брифинге Мэтью Миллер заявил, что США будут поддерживать Украину, но "не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов, поскольку хотят помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу".