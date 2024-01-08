Союзники Украины не просят вести переговоры с рф о заморозке войны - МИД
Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что союзники не настаивают на переговорах по замораживанию конфликта с Россией; Украина стремится к победе, а не к замороженной войне.
ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии
ДТЭК Киев оперативно восстановил электроснабжение 72 домов в Подольском районе после локального отключения, устранив проблему менее чем за 30 минут.
В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров
По словам главы ведомства, изменения в Министерстве обороны будут заметны все чаще.
Киевские коммунальщики локализовали утечку воды на улице Большой Васильковской
Киевводоканал локализовал прорыв водопровода на улице Большой Васильковской в Киеве; ремонтные работы продолжаются, перебоев в предоставлении услуг нет.
ДТЭК вернули свет в более полутора сотен тысяч семей
ДТЭК восстановил электроснабжение 159 000 семей после циклона, интенсивно работая во всех регионах Украины.
Важно ликвидировать любые возможные схемы обхода рф санкций - Зеленский
Зеленский подчеркивает необходимость усиления санкций против россии, чтобы предотвратить уклонение от них, и сигнализирует, что Украина планирует новые меры.
Непогода в Одесской области: Кипер доложил о текущей ситуации в районах
Отключение электроэнергии затронуло несколько районов Одесской области, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, другие коммунальные службы работают.
Скандал на Рождество: икону с изображением Сталина обнаружили в столице Грузии
В главном соборе Грузии разгорелся скандал после появления иконы с изображением Сталина, и дебаты о ее происхождении и последствиях развернулись на фоне рождественских празднований.
В бэлгороде "расцвёл хлопок": минобороны рф утверждает, что их атаковали из РСЗО "Вампир"
Российская сторона заявляет, что сбила 10 ракет из пусковой установки "Вампир" над Белгородом, в результате чего 3 человека получили ранения и был нанесен материальный ущерб.
Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах о гарантиях безопасности для Украины: кто в составе
Президент Украины Зеленский сформировал команду делегатов во главе с Андреем Ермаком для переговоров о гарантиях безопасности с другими государствами.