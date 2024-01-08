Союзники Украины не просят вести переговоры с рф о заморозке войны - МИД

Украинские союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании полномасштабной войны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais, передает УНН.

путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагает замороженный конфликт, утверждают, что действуют в интересах Украины и мира, но на самом деле они помогают Путину и игнорируют то, чем является сегодняшняя Россия. В период с 2014 по 2022 год мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией, что уже было фактически замороженным конфликтом. Мы попытались. Мы установили и объявили о 20 соглашениях о прекращении огня, и бесконечные переговоры закончились полномасштабным вторжением Путина сказал Кулеба.

Он отметил, что бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая проиграть.

И российская агрессия против Украины - именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть сосредоточено на достижении этой цели заявил Кулеба.

На вопрос предлагал ли кто-то из союзников заморозить конфликт, Кулеба ответил: "Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны, ни когда мы садились с делегациями, ни на закрытых встречах в сокращенном составе. Это не то, что каждый может решиться выложить на стол как опцию. Остальное просто шум".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что путин не заинтересован в мире.

Кулеба объяснил, чего ждать, если в США не договорятся о помощи для Украины