путін через посередників пропонував США заморозити війну в Україні. Вашингтон відкинув пропозицію - Reuters

російський диктатор володимир путін виходив із пропозицією про "припинення вогню в Україні", щоб заморозити війну, Сполучені Штати відхилили її після контактів між посередниками. Про це повідомили Reuters три російські джерела, знайомі з обговореннями, передає УНН.

За даними ЗМІ, провал підходу путіна відкриває третій рік наймасовішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни та показує, наскільки далеко одна від одної залишаються дві найбільші ядерні держави світу.

Джерело в США заперечило будь-які офіційні контакти та заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без участі України.

"У 2023 році путін публічно та приватно через посередників, у тому числі через арабських партнерів москви на Близькому Сході та інших, надсилав Вашингтону сигнали про те, що він готовий розглянути припинення вогню в Україні", - цитує ЗМІ російські джерела.

Reuters пише, що путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх рівнях і не бажав поступатися українською територією, контрольованою росією, але сигнал пропонував те, що деякі в Кремлі вважали "найкращим шляхом до якогось миру".

"Контакти з американцями закінчилися нічим", — повідомило Reuters високопоставлене російське джерело, обізнане з дискусіями наприкінці 2023 і на початку 2024 років, на умовах анонімності через делікатність ситуації.

Друге російське джерело, знайоме з контактами, повідомило Reuters, що американці через посередників сказали москві, що не будуть обговорювати можливе припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися провалом.

Третє джерело, обізнане з дискусіями, заявило: "З американцями все розвалилося". Джерело повідомило, що американці не хотіли тиснути на Україну.

За даними ЗМІ, раніше не повідомлялося про масштаби контактів і їх невдачу.

"Це сталося в той момент, коли президент США Джо Байден місяцями наполягав на тому, щоб Конгрес схвалив збільшення допомоги Україні, але зіткнувся з протидією з боку союзників лідера висунення в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.