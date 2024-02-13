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путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters

путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 19:02  •  13813 просмотра

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путин предложил "прекращение огня" в Украине, чтобы заморозить войну, но контакты с США закончились ничем. Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.

российский диктатор владимир путин выходил с предложением о "прекращении огня в Украине", чтобы заморозить войну, Соединенные Штаты отклонили его после контактов между посредниками. Об этом сообщили Reuters три российских источника, знакомые с обсуждениями, передает УНН.

По данным СМИ, провал подхода путина открывает третий год самого массового конфликта в Европе со времен Второй мировой войны и показывает, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира.

Источник в США отрицал любые официальные контакты и заявил, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах без участия Украины.

"В 2023 году путин публично и частным образом через посредников, в том числе через арабских партнеров москвы на Ближнем Востоке и других, посылал Вашингтону сигналы о том, что он готов рассмотреть прекращение огня в Украине", - цитирует СМИ российские источники.

Reuters пишет, что путин предлагал заморозить конфликт на нынешних уровнях и не желал уступать украинскую территорию, контролируемую россией, но сигнал предлагал то, что некоторые в Кремле считали "лучшим путем к какому-то миру".

"Контакты с американцами закончились ничем", - сообщил Reuters высокопоставленный российский источник, знакомый с дискуссиями в конце 2023 и в начале 2024 годов, на условиях анонимности из-за деликатности ситуации.

Второй российский источник, знакомый с контактами, сообщил Reuters, что американцы через посредников сказали москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, поэтому контакты закончились провалом.

Третий источник, знакомый с дискуссиями, заявил: "С американцами все развалилось". Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.

По данным СМИ, ранее не сообщалось о масштабах контактов и их неудаче.

"Это произошло в тот момент, когда президент США Джо Байден месяцами настаивал на том, чтобы Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но столкнулся с противодействием со стороны союзников лидера выдвижения в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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