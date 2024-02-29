Буданов заверил, что Украина никогда не согласится "заморозить" войну

Кремль хотел бы "заморозить" войну в Украине, чтобы Киев признал захваченную рашистами территорию российской, однако этого "никогда не произойдет", заверил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CBC News, сообщает УНН.

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"русские были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас", - заявил Буданов, отвечая на вопрос о том, над чем сейчас размышляет россия.

"Чтобы мы признали захваченную ими территорию российской. И они бы праздновали свою победу - этого никогда не произойдет", - подчеркнул Буданов.

Дополнение

Ранее агентство Reuters сообщало, что российский диктатор владимир путин выходил с предложением о "прекращении огня в Украине", чтобы заморозить войну, Соединенные Штаты отклонили его после контактов между посредниками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакого давления от украинских партнеров относительно прекращения защиты Украины нет. Союзники пока что официально не готовы давать соответствующие сигналы.