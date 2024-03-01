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Реальных возможностей договориться не было: Подоляк о "мирных предложениях рф" весной 2022 года

Реальных возможностей договориться не было: Подоляк о "мирных предложениях рф" весной 2022 года

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:17  •  9914 просмотра

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Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с кремлем весной 2022 года. Он привел ряд аргументов, почему вариантов по "мирному соглашению" не было.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с москвой весной 2022 года. По его словам, реальных возможностей не было. Об этом Подоляк написал в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Подоляк отметил, что россия масштабно зашла в нашу страну и массово убила граждан, имея целью захватить территории, переформатировать государство, прямую и косвенную оккупацию.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что на первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) рф ультимативно требовала отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться.

Отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочитать предложение "мира", а не безусловной капитуляции

- говорится в сообщении.

Он также отметил, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области раскрылись массовые факты геноцидных практик рф и ее истинных намерений в Украине. Что окончательно сделало невозможным любые контакты с рф.

Вывод простой. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции рф не меняла. Украина категорически никогда этих условий не принимала,

- подчеркнул Подоляк.

Он сообщил, что и сегодня рф хочет уничтожить Украину, но "ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия".

Зато Подоляк задался вопросом целесообразности обсуждения этого вопроса в условиях российской позиции по капитуляции Украины, и попыток выдать это, как нечто новое.

Напомним

Глава разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и заморозить войну.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
kyrylo-budanovКирилл Буданов
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
kievКиев
Реальних можливостей домовитися не було: Подоляк про "мирні пропозиції рф" навесні 2022
There were no real opportunities to reach an agreement: Podoliak on Russia's "peace proposals" in spring 2022
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Реальных возможностей договориться не было: Подоляк о "мирных предложениях рф" весной 2022 года

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