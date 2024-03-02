Байден оголосив про перше військове десантування США з гуманітарною допомогою до Гази
Київ • УНН
Байден оголосив, що США здійснять перший військовий десант з продовольством і товарами до сектору Гази найближчими днями.
Байден оголосив про військове десантування продовольства та припасів до Гази.
Про це повідомляє Reuters , передає УНН.
Деталі
У п'ятницю Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поінформував про рішення здійснити перше військове десантування продовольства та припасів до сектору Гази.
Ця ініціатива повстала після трагедії, коли палестинці, очікуючи на гуманітарну допомогу, стали жертвами конфлікту.
Байден наголосив, що допомога зі сторони США буде доставлена найближчими днями, хоча конкретні деталі операції не були розкриті.
Додамо
Варто зазначити, що інші країни, включаючи Йорданію та Францію, вже здійснили відправку гуманітарної допомоги до Гази.
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