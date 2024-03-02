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Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 04:05  •  5340 просмотра

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Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.

Байден объявил о военном десантировании продовольствия и припасов в Газу.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проинформировал о решении осуществить первое военное десантирование продовольствия и припасов в сектор Газа.

Эта инициатива восстала после трагедии, когда палестинцы, ожидая гуманитарную помощь, стали жертвами конфликта.

Байден подчеркнул, что помощь со стороны США будет доставлена в ближайшие дни, хотя конкретные детали операции не были раскрыты.

Добавим

Стоит отметить, что другие страны, включая Иорданию и Францию, уже осуществили отправку гуманитарной помощи в Газу.

В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN1 марта 2024, 07:35 • 22741 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ПолитикаНовости Мира
reutersReuters
iordaniyaJordan
frantsiyaФранция
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
Байден оголосив про перше військове десантування США з гуманітарною допомогою до Гази
Biden announces first U.S. military landing with humanitarian aid to Gaza
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Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.

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