Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу
Киев • УНН
Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.
Байден объявил о военном десантировании продовольствия и припасов в Газу.
Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проинформировал о решении осуществить первое военное десантирование продовольствия и припасов в сектор Газа.
Эта инициатива восстала после трагедии, когда палестинцы, ожидая гуманитарную помощь, стали жертвами конфликта.
Байден подчеркнул, что помощь со стороны США будет доставлена в ближайшие дни, хотя конкретные детали операции не были раскрыты.
Добавим
Стоит отметить, что другие страны, включая Иорданию и Францию, уже осуществили отправку гуманитарной помощи в Газу.
В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN1 марта 2024, 07:35 • 22741 просмотр
Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу
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