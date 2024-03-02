Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Байден объявил о военном десантировании продовольствия и припасов в Газу.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проинформировал о решении осуществить первое военное десантирование продовольствия и припасов в сектор Газа.

Эта инициатива восстала после трагедии, когда палестинцы, ожидая гуманитарную помощь, стали жертвами конфликта.

Байден подчеркнул, что помощь со стороны США будет доставлена в ближайшие дни, хотя конкретные детали операции не были раскрыты.

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Стоит отметить, что другие страны, включая Иорданию и Францию, уже осуществили отправку гуманитарной помощи в Газу.

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