В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщило о по меньшей мере 112 погибших в четверг после того, как израильские войска открыли огонь, пока люди ждали еду и помощь. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В то же время, израильские военные и очевидцы предоставили противоречивые свидетельства о событиях на месте.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские танки сделали предупредительный выстрел, чтобы разогнать толпу, которая собралась вокруг гуманитарной колонны, увидев, что людей в толпе топчут.

Местный журналист в Секторе Газа Хадир Аль Заанун, который был на месте происшествия и стал свидетелем инцидента, сказал, что хаос и неразбериха начались только после того, как израильские силы открыли огонь, и что большинство пострадавших были случайно ранены грузовиками с гуманитарной помощью, которые пытались быстро уехать оттуда.

Напомним

Как ранее писал УНН, Израиль может отложить запланированную военную операцию в Рафахе, если достигнет соглашения с ХАМАС об освобождении заложников, но заявляет, что операция состоится в любом случае.