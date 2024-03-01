У Газі під час роздачі гуманітарної допомоги загинуло більше сотні людей - CNN
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я Палестини в секторі Гази заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою.
Міністерство охорони здоров'я Палестини в секторі Гази повідомило про щонайменше 112 загиблих у четвер після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь, поки люди чекали на їжу та допомогу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Водночас, ізраїльські військові та очевидці надали суперечливі свідчення про події на місці.
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські танки зробили попереджувальний постріл, щоб розігнати натовп, який зібрався навколо гуманітарної колони, побачивши, що людей у натовпі топчуть.
Місцевий журналіст у Секторі Гази Хадір Аль Заанун, який був на місці події та став свідком інциденту, сказав, що хаос і плутанина почалися лише після того, як ізраїльські сили відкрили вогонь, і що більшість постраждалих були випадково поранили вантажівки з гуманітарною допомогою, які намагалися швидко виїхати звідти.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Ізраїль може відкласти заплановану військову операцію в Рафаху, якщо досягне угоди з ХАМАС про звільнення заручників, але заявляє, що операція відбудеться в будь-якому випадку.