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Ізраїль може відкласти операцію в Рафаху

Київ • УНН

 • 31668 перегляди

Ізраїль може відкласти заплановану військову операцію в Рафаху, якщо досягне угоди з ХАМАС про звільнення заручників, але заявляє, що операція відбудеться в будь-якому випадку.

Ізраїль може відкласти операцію в Рафаху

Ізраїль змінить терміни проведення військової операції у місті Рафах на півдні сектора Газа, якщо досягне угоди з палестинським рухом "Хамас" щодо звільнення заручників. Про це повідомив прем'єр Біньямін Нетаньяху. пише CBS News, передає УНН. Водночас Нетаньяху зазначив неминучість операції.

Деталі

Якщо ми досягнемо угоди, операція буде дещо відстрочена. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це

сказав Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю вважає, що його країна здобуде перемогу у війні з Хамасом через кілька тижнів після початку військової операції в Рафаху.

За його словами, в місті знаходяться чотири з шести батальйонів палестинського руху, що залишилися. Нетаньяху підтвердив, що сторони ведуть переговори щодо заручників, але не навів деталей.

Доповнення

Війна Ізраїлю та "Хамаса" розпочалася з нападу палестинського руху на ізраїльську територію 7 жовтня. Було вбито 1,2 тис. ізраїльтян, 5,4 тис. отримали поранення, понад 200 ізраїльтян та іноземців було взято до заручників. Ізраїль проводить військову операцію в секторі Газа у відповідь на напад.

Новий звіт про жорстокі сексуальні злочини, скоєні ХАМАС під час нападу на Ізраїль, містить тривожні подробиці21.02.24, 19:08 • 24358 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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