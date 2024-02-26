Израиль может отложить операцию в Рафахе

Израиль изменит сроки проведения военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, если достигнет соглашения с палестинским движением "Хамас" по освобождению заложников. Об этом сообщил премьер Биньямин Нетаньяху. пишет CBS News, передает УНН. В то же время Нетаньяху отметил неизбежность операции.

Детали

Если мы достигнем соглашения, операция будет несколько отсрочена. Но это произойдет. Если нам не удастся договориться, мы все равно сделаем это сказал Нетаньяху

Премьер Израиля считает, что его страна одержит победу в войне с Хамасом через несколько недель после начала военной операции в Рафахе.

По его словам, в городе находятся четыре из шести оставшихся батальонов палестинского движения. Нетаньяху подтвердил, что стороны ведут переговоры по заложникам, но не привел деталей.

Дополнение

Война Израиля и "Хамаса" началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, более 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение.

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