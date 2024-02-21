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Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности

Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 17:08  •  1872 просмотра

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Согласно новому отчету, во время октябрьского нападения на Израиль ХАМАС совершил несколько сексуальных нападений, изнасилований и других жестоких актов.

Согласно новому отчету, террористическая атака ХАМАС на Израиль 7 октября привела к серьезным и систематическим сексуальным преступлениям. Израильская ассоциация кризисных центров для жертв изнасилований (ARCCI) ожидают конкретную позицию от международных организаций, передает УНН.

Детали

В отчете говорится, что во время террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, несколькими участниками были совершены сексуальные нападения и изнасилования, а также садистские действия жестокого и демонстративного характера.

Большинство жертв были убиты во время или после изнасилования. Жертвами сексуального насилия становились, в частности, женщины, а также дети и мужчины.

Сексуальные нападения в основном происходили на музыкальном фестивале Nova в Рейме, в городах, подвергшихся нападениям, на военных базах на границе Сектора Газа, а также в плену заложников.

Отчет, который был представлен руководству ООН, не оставляет места для возражения или игнорирования

- подчеркнул председатель ARCCI Орит Сулицеану.

Мы ожидаем, что международные организации займут четкую позицию

- добавил он.

Напомним,

Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.

Израиль объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата. Это произошло из-за сравнения войны против ХАМАС с Холокостом, которое привел бразильский лидер. 

Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран19 февраля 2024, 22:53 • 26266 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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