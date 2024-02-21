Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности
Киев • УНН
Согласно новому отчету, во время октябрьского нападения на Израиль ХАМАС совершил несколько сексуальных нападений, изнасилований и других жестоких актов.
Согласно новому отчету, террористическая атака ХАМАС на Израиль 7 октября привела к серьезным и систематическим сексуальным преступлениям. Израильская ассоциация кризисных центров для жертв изнасилований (ARCCI) ожидают конкретную позицию от международных организаций, передает УНН.
Детали
В отчете говорится, что во время террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, несколькими участниками были совершены сексуальные нападения и изнасилования, а также садистские действия жестокого и демонстративного характера.
Большинство жертв были убиты во время или после изнасилования. Жертвами сексуального насилия становились, в частности, женщины, а также дети и мужчины.
Сексуальные нападения в основном происходили на музыкальном фестивале Nova в Рейме, в городах, подвергшихся нападениям, на военных базах на границе Сектора Газа, а также в плену заложников.
Отчет, который был представлен руководству ООН, не оставляет места для возражения или игнорирования
Мы ожидаем, что международные организации займут четкую позицию
Напомним,
Израиль угрожает наземной операцией в Рафахе до начала Рамадана, если ХАМАС не освободит заложников.
Израиль объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата. Это произошло из-за сравнения войны против ХАМАС с Холокостом, которое привел бразильский лидер.
Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран19 февраля 2024, 22:53 • 26266 просмотров
Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности
Согласно новому отчету, во время октябрьского нападения на Израиль ХАМАС совершил несколько сексуальных нападений, изнасилований и других жестоких актов.
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