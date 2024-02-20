Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран
Киев • УНН
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что Иран продолжает обогащать уран сверх пределов, необходимых для коммерческой ядерной энергетики, и теперь имеет достаточно материала для создания трех ядерных бомб при условии дальнейшего обогащения, несмотря на призывы ООН остановиться.
Иран продолжает обогащать уран гораздо больше, чем нужно для коммерческого использования ядерной энергии, несмотря на давление со стороны ООН, чтобы остановить это, сообщил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что в следующем месяце планирует посетить Тегеран. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Глава МАГАТЭ заявил, что, хотя темпы обогащения урана несколько замедлились с конца прошлого года, Иран все еще обогащает его с повышенной скоростью - около полукилограммов урана 60% чистоты в месяц.
Обогащение до 60% приближает уран к оружейному уровню и не является необходимым для коммерческого использования в производстве ядерной энергии. Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его.
Согласно недействительному соглашению 2015 года с мировыми державами, Иран может обогащать уран только до 3,67%. После того, как в 2018 году тогдашний президент Дональд вывел США из этого соглашения и снова ввел санкции, Иран вышел далеко за пределы ядерных ограничений, предусмотренных соглашением.
В период с июня по ноябрь прошлого года Иран замедлил обогащение урана до 3 кг в месяц, но в конце года объемы обогащения снова подскочили до 9 кг.
Увеличение произошло вскоре после того, как Тегеран запретил трети основной инспекционной группы МАГАТЭ, включая самых опытных, участвовать в согласованном мониторинге процесса обогащения урана.
Это замедление, ускорение похоже на цикл, который, как по мне, не меняет фундаментальной тенденции - постоянного увеличения запасов высокообогащенного урана
В конце 2023 года МАГАТЭ предупредило, что Тегеран уже имеет достаточный материал для изготовления трех ядерных бомб, если он обогатит материал, который сейчас находится на уровнях 60%, до уровня, превышающего 60%.
В последнее время звучит тревожная риторика, которую вы могли слышать, как высокопоставленные чиновники в Иране обнаруживают, что у них есть все элементы для создания ядерного оружия
По словам, беспокойство его еще больше возросло из-за того, что он назвал текущими объектами на Ближнем Востоке, имея в виду напряженность из-за войны Израиля с поддерживаемой Ираном группировкой ХАМАС в Газе.
Перед визитом в Тегеран Гросси планирует полететь в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы Ирана и Ближнего Востока, а также Украины.
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Россия подписала соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), вместе с США, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Соглашение сняло санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной деятельности.
Россия должна прогрессировать определенную роль в отношении Ирана. Она снова имела определенную роль в прошлом как страна СВПД, и в нынешних обстоятельствах, когда СВПД почти распалась, что-то должно заполнить этот порог
Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что Иран продолжает обогащать уран сверх пределов, необходимых для коммерческой ядерной энергетики, и теперь имеет достаточно материала для создания трех ядерных бомб при условии дальнейшего обогащения, несмотря на призывы ООН остановиться.
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