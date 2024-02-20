Глава МАГАТЭ: Иран продолжает обогащать уран

Иран продолжает обогащать уран гораздо больше, чем нужно для коммерческого использования ядерной энергии, несмотря на давление со стороны ООН, чтобы остановить это, сообщил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что в следующем месяце планирует посетить Тегеран. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Глава МАГАТЭ заявил, что, хотя темпы обогащения урана несколько замедлились с конца прошлого года, Иран все еще обогащает его с повышенной скоростью - около полукилограммов урана 60% чистоты в месяц.

Обогащение до 60% приближает уран к оружейному уровню и не является необходимым для коммерческого использования в производстве ядерной энергии. Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его.

Согласно недействительному соглашению 2015 года с мировыми державами, Иран может обогащать уран только до 3,67%. После того, как в 2018 году тогдашний президент Дональд вывел США из этого соглашения и снова ввел санкции, Иран вышел далеко за пределы ядерных ограничений, предусмотренных соглашением.

В период с июня по ноябрь прошлого года Иран замедлил обогащение урана до 3 кг в месяц, но в конце года объемы обогащения снова подскочили до 9 кг.

Увеличение произошло вскоре после того, как Тегеран запретил трети основной инспекционной группы МАГАТЭ, включая самых опытных, участвовать в согласованном мониторинге процесса обогащения урана.

Это замедление, ускорение похоже на цикл, который, как по мне, не меняет фундаментальной тенденции - постоянного увеличения запасов высокообогащенного урана сказал Гросси.

В конце 2023 года МАГАТЭ предупредило, что Тегеран уже имеет достаточный материал для изготовления трех ядерных бомб, если он обогатит материал, который сейчас находится на уровнях 60%, до уровня, превышающего 60%.

В последнее время звучит тревожная риторика, которую вы могли слышать, как высокопоставленные чиновники в Иране обнаруживают, что у них есть все элементы для создания ядерного оружия заметил Гросси.

По словам, беспокойство его еще больше возросло из-за того, что он назвал текущими объектами на Ближнем Востоке, имея в виду напряженность из-за войны Израиля с поддерживаемой Ираном группировкой ХАМАС в Газе.

Перед визитом в Тегеран Гросси планирует полететь в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы Ирана и Ближнего Востока, а также Украины.

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Россия подписала соглашение 2015 года, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), вместе с США, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Соглашение сняло санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной деятельности.