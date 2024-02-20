Глава МАГАТЕ: Іран продовжує збагачувати уран

Іран продовжує збагачувати уран набагато більше, ніж потрібно для комерційного використання ядерної енергії, попри тиск з боку ООН, щоб зупинити це, перейшов у понеділок голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, додавши, що наступного місяця планує відвідати Тегеран. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Глава МАГАТЕ повідомляє, що, хоча темпи збагачення урану дещо сповільнилися з кінця минулого року, Іран все ще збагачує його з підвищеною швидкістю — близько півкілограмів урану 60% чистоти на місяць.

Збагачення до 60% наближає уран до збройового рівня і не є необхідним для комерційного використання у виробництві ядерної енергії. Іран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю, але жодна інша держава не збагачувала уран до такого рівня, не виробляючи його.

Згідно з недійсним угодою 2015 року зі світовими державами, Іран може збагачувати уран лише до 3,67%. Після того, як у 2018 році тодішній президент Дональд вивів США з цієї угоди та знову запровадив санкції, Іран вийшов далеко за межі ядерних обмежень, передбачених угодою.

У період з червня по листопад минулого року Іран сповільнив збагачення урану до 3 кг на місяць, але наприкінці року обсяги збагачення знову підскочили до 9 кг.

Збільшення відбулося незабаром після того, як Тегеран заборонив третину основної інспекційної групи МАГАТЕ, включаючи найдосвідченіших, брати участь у узгодженому моніторингу процесу збагачення урану.

Це уповільнення, прискорення схоже на цикл, який, як на мене, не змінює фундаментальної тенденції — постійного збільшення запасів високозбагаченого урану. сказав Гроссі.

Наприкінці 2023 року МАГАТЕ передало, що Тегеран вже має достатній матеріал для виготовлення трьох ядерних бомб, якщо він збагатить матеріал, який зараз знаходиться на рівні 60%, до рівня, що перевищує 60%.

Останнім часом лунає тривожна риторика, яку ви могли чути, як високопосадовці в Ірані виявляють, що в них є всі елементи для створення ядерної зброї. зауважив Гроссі.

За словами, занепокоєння його ще більше зросло через те, що він назвав поточними об’єктами на Близькому Сході, маючи на увазі напруженість через війну Ізраїлю з підтриманим Іраном угрупуванням ХАМАС в Газі.

Перед візитом до Тегерану Гроссі планує полетіти до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити питання Ірану та Близького Сходу, а також України.

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Росія підписала угоду 2015 року, відому як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), разом із США, Китаєм, Францією, Великою Британією та Німеччиною. Угода зняла санкції з Ірану в обмін на обмеження його ядерної діяльності.