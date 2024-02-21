Новий звіт про жорстокі сексуальні злочини, скоєні ХАМАС під час нападу на Ізраїль, містить тривожні подробиці
Київ • УНН
Згідно з новим звітом, під час жовтневого нападу на Ізраїль ХАМАС здійснив кілька сексуальних нападів, зґвалтувань та інших жорстоких актів.
Згідно з новим звітом, терористична атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня призвела до серйозних і систематичних сексуальних злочинів. Ізраїльська асоціація кризових центрів для жертв зґвалтувань (ARCCI) очікують конкретну позицію від міжнародних організацій, передає УНН.
Деталі
У звіті йдеться, що під час терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, кількома учасниками були скоєні сексуальні напади і зґвалтування, а також садистські дії жорстокого і демонстративного характеру.
Більшість жертв були вбиті під час або після зґвалтування. Жертвами сексуального насильства ставали, зокрема, жінки, а також діти і чоловіки.
Сексуальні напади в основному відбувалися на музичному фестивалі Nova в Реймі, в містах, що зазнали нападів, на військових базах на кордоні Сектору Газа, а також у полоні заручників.
Звіт, який був представлений керівництву ООН, не залишає місця для заперечення або ігнорування
Ми очікуємо, що міжнародні організації займуть чітку позицію
Нагадаємо
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