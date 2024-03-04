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У Обрана підтвердили зустріч з Трампом 8 березня

Київ • УНН

 • 25988 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді 8 березня.

У Обрана підтвердили зустріч з Трампом 8 березня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом 8 березня у Флориді, повідомив керівник пресслужби Орбана в неділю пізно ввечері, передає УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі 

Минулого місяця Орбан підтримав пропозицію Трампа повернутися на посаду президента США цього року.

"Ми сподіваємося, що нинішній президент піде, а президент Трамп повернеться, і в нього будуть вільні руки, щоб встановити мир (в Україні-ред.)", - заявив Орбан 23 лютого.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що наступні президентські вибори в США цього року і голосування до Європейського парламенту в червні матимуть вирішальне значення, оскільки консерватори в Європі та США повинні боротися разом, щоб "відвоювати" інститути у Вашингтоні та Брюсселі у лібералів, які, за словами Орбана, загрожують західній цивілізації.

Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні02.03.24, 13:32 • 32857 переглядiв

Доповнення 

Орбан відмовився відправити зброю в Україну і критикував західні санкції проти росії. Він неодноразово закликав до припинення вогню в Україні, щоб покласти край війні.

Угорський прем'єр, який перебуває при владі з 2010 року, зіткнувся з напруженими відносинами з адміністрацією президента Джо Байдена, в основному через затягування Будапештом ратифікації членства Швеції в НАТО. Після довгих зволікань угорський парламент минулого тижня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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