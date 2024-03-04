У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде, сообщил руководитель пресс-службы Орбана в воскресенье поздно вечером, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце Орбан поддержал предложение Трампа вернуться на пост президента США в этом году.

"Мы надеемся, что нынешний президент уйдет, а президент Трамп вернется, и у него будут свободные руки, чтобы установить мир (в Украине - ред.)", - заявил Орбан 23 февраля.

Премьер-министр Венгрии заявил, что следующие президентские выборы в США в этом году и голосование в Европейский парламент в июне будут иметь решающее значение, поскольку консерваторы в Европе и США должны бороться вместе, чтобы "отвоевать" институты в Вашингтоне и Брюсселе у либералов, которые, по словам Орбана, угрожают западной цивилизации.

Орбан заявил, что Трамп - "единственный серьезный шанс" на мир в Украине

Дополнение

Орбан отказался отправить оружие в Украину и критиковал западные санкции против россии. Он неоднократно призывал к прекращению огня в Украине, чтобы положить конец войне.

Венгерский премьер, находящийся у власти с 2010 года, столкнулся с напряженными отношениями с администрацией президента Джо Байдена, в основном из-за затягивания Будапештом ратификации членства Швеции в НАТО. После долгих проволочек венгерский парламент на прошлой неделе одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.