У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  1814 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  193015 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  258944 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  225724 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  251476 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  265803 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  208033 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  179764 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  170029 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  181565 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта.

Новости Мира •   •  10703 просмотра
У Обрана подтвердили встречу с Трампом 8 марта

россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция

За минувшие сутки российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, повредив 65 гражданских объектов и ранив 19 человек.

Война •   •  14324 просмотра
россияне сбросили на Курахово КАБ мощностью 500 кг, за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области - полиция

мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров

министерство иностранных дел россии вызвало посла Германии после того, как российские СМИ опубликовали перехваченную аудиозапись разговора между высокопоставленными немецкими военными, которые обсуждали оружие для Украины.

Политика •   •  14470 просмотра
мид рф вызвал посла Германии на фоне скандала с перехватом разговора немецких офицеров

НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

НАТО начинает широкомасштабные военные учения под названием "Nordic Response 24" вблизи границ россии с участием более 20 000 военнослужащих из 14 стран во главе с Норвегией.

Новости Мира •   •  11182 просмотра
НАТО начинает масштабные учения у границ рф с участием более 20 тысяч военных

Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков

Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.

Новости Мира •   •  12401 просмотра
Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков

Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США

На фильм "Дюна: Часть вторая" в минувший уикенд проката в США и Канаде было продано билетов на сумму 81,5 миллиона долларов, что дало кинотеатрам крайне необходимый толчок к росту кассовых сборов.

Культура •   •  11471 просмотра
Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США

Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

55-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной российским беспилотником, когда шел по улице в Бериславе Херсонской области.

Война •   •  14201 просмотра
Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший

Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

Три человека, которые пострадали в результате атаки российского беспилотника на многоэтажку в Одессе 2 марта, остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Война •   •  15871 просмотра
Атака рф на Одессу 2 марта: в больнице остаются трое пострадавших, двое - в реанимации

На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА

россияне усилили авиаудары в Луганской области, нанося удары по селам на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  15868 просмотра
На Луганщине враг увеличил количество авиационных ударов - ОВА

Сильное землетрясение произошло в Алматы: в сети публикуют кадры

Землетрясение магнитудой не менее 5 баллов произошло в 31 км к югу от Алматы, Казахстан, в понедельник, вызвав эвакуацию людей из зданий и пробки в городе.

Новости Мира •   •  13659 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Алматы: в сети публикуют кадры