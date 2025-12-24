$42.100.05
ЄС, Франція та Німеччина розкритикували візові заборони США на тлі поглиблення суперечки щодо "цензури"

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили візові заборони США, запроваджені проти п'яти європейських громадян, включаючи колишнього комісара ЄС Тьєррі Бретона. Обмеження пов'язані з їхньою діяльністю у боротьбі з дезінформацією та ненавистю в Інтернеті, що, на думку Вашингтона, є цензурою свободи слова.

ЄС, Франція та Німеччина розкритикували візові заборони США на тлі поглиблення суперечки щодо "цензури"

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили візові заборони США для європейських громадян, які борються з ненавистю та дезінформацією в Інтернеті. У середу Брюссель заявив, що може "швидко та рішуче відреагувати" на "невиправдані заходи", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок запровадила візові заборони для п'яти європейських громадян, включаючи колишнього комісара ЄС від Франції Тьєррі Бретона, якого вона звинувачує в роботі з цензурування свободи слова або несправедливому націлюванні на американських технологічних гігантів за допомогою надмірно обтяжливого регулювання.

США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24.12.25, 04:54 • 10796 переглядiв

Речник Європейської комісії заявив, що вона "рішуче засуджує рішення США", додавши:

Свобода слова є фундаментальним правом у Європі та спільною основною цінністю зі Сполученими Штатами в усьому демократичному світі

Візові заборони, імовірно, загострять зростаючі розбіжності між Вашингтоном та деякими європейськими столицями з таких питань, як свобода слова, оборона, імміграція, ультраправа політика, торгівля та війна між росією та Україною, вказує видання.

Вони з'явилися лише через кілька тижнів після того, як документ Стратегії національної безпеки США попередив, що Європа зіткнеться з "цивілізаційним стиранням" і повинна змінити курс, якщо хоче залишатися надійним союзником США.

Бретон був одним із архітекторів закону ЄС про цифрові послуги, знакового законодавчого акту, спрямованого на підвищення безпеки Інтернету, який роздратував американських чиновників.

Їх особливо обурили санкції Брюсселя на початку цього місяця проти платформи Ілона Маска X, яку оштрафували на 120 мільйонів євро за порушення правил для онлайн-контенту. Маск і Бретон часто сперечалися в Інтернеті щодо регулювання технологій ЄС, причому Маск називав його "тираном Європи".

ЄС оштрафував компанію Ілона Маска X на 120 мільйонів євро05.12.25, 13:54 • 3293 перегляди

За словами заступника держсекретаря США з питань публічної дипломатії Сари Роджерс, заборони також стосувалися Імрана Ахмеда, британського генерального директора базованого у США центру Center for Countering Digital Hate; Анни-Лени фон Ходенберг та Жозефіни Баллон з німецької некомерційної організації HateAid; та Клер Мелфорд, співзасновниці Global Disinformation Index.

Закон ЄС DSA має на меті зробити онлайн-середовище безпечнішим, частково шляхом спонукання технологічних гігантів до більшої боротьби з незаконним контентом, включаючи мову ненависті та матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми.

Вашингтон заявив, що ЄС вживає "невиправданих" обмежень свободи слова у своїх зусиллях щодо боротьби з мовою ненависті, дезінформацією та незаконним використанням інформації, і що DSA несправедливо спрямована проти технологічних гігантів США та громадян США.

Речник Європейської комісії заявив, що ЄС має право регулювати економічну діяльність, і зробив запит до Вашингтона щодо надання більшої кількості інформації про ці заходи.

За потреби ми швидко та рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від невиправданих заходів

– сказали вони.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив:

Ці заходи є залякуванням та примусом, спрямованим на підрив європейського цифрового суверенітету

У X він вказав, що DSA була схвалена в межах демократичного процесу та існує "для забезпечення чесної конкуренції між платформами, без націлювання на будь-яку третю країну, та для того, щоб те, що є незаконним офлайн, також було незаконним онлайн".

Бретон, колишній міністр фінансів Франції та європейський комісар з питань внутрішнього ринку з 2019 по 2024 рік, був найгучнішою мішенню.

"Чи повернулося полювання на відьом Маккарті?" - написав він у X.

"Нагадуємо: 90% Європейського парламенту - нашого демократично обраного органу - та всі 27 держав-членів одноголосно проголосували за DSA. До наших американських друзів: цензура не там, де ви думаєте", - зазначив він.

Міністерство юстиції Німеччини заявило, що двоє німецьких активістів мають "підтримку та солідарність" уряду, а візові заборони щодо них є неприйнятними, додавши, що HateAid підтримує людей, які постраждали від незаконної мови ненависті онлайн.

"Будь-хто, хто називає це цензурою, спотворює нашу конституційну систему, - ідеться у заяві. - Правила, за якими ми хочемо жити в цифровому просторі Німеччини та Європи, не визначаються у Вашингтоні".

Речник Global Disinformation Index назвав візові заборони "авторитарною атакою на свободу слова та кричущим актом державної цензури".

"Адміністрація Трампа знову використовує всю вагу федерального уряду, щоб залякувати, цензурувати та замовчувати голоси, з якими вони не згодні, - сказали вони. - Їхні дії сьогодні є аморальними, незаконними та неамериканськими".

Доповнення

Бретон не перший француз, проти якого запровадила санкції адміністрація Трампа. У серпні Вашингтон запровадив санкції проти французького судді Ніколя Янна Гілью, який входить до складу Міжнародного кримінального суду, за переслідування трибуналом ізраїльських лідерів та минуле рішення розслідувати діяльність американських чиновників.

Юлія Шрамко

