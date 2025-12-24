ЕС, Франция и Германия раскритиковали визовые запреты США на фоне углубляющегося спора о «цензуре»

Европейский Союз, Франция и Германия осудили визовые запреты США для европейских граждан, борющихся с ненавистью и дезинформацией в Интернете. В среду Брюссель заявил, что может "быстро и решительно отреагировать" на "неоправданные меры", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник ввела визовые запреты для пяти европейских граждан, включая бывшего комиссара ЕС от Франции Тьерри Бретона, которого она обвиняет в работе по цензурированию свободы слова или несправедливом нацеливании на американских технологических гигантов с помощью чрезмерно обременительного регулирования.

США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова

Представитель Европейской комиссии заявил, что она "решительно осуждает решение США", добавив:

Свобода слова является фундаментальным правом в Европе и общей основной ценностью с Соединенными Штатами во всем демократическом мире

Визовые запреты, вероятно, обострят растущие разногласия между Вашингтоном и некоторыми европейскими столицами по таким вопросам, как свобода слова, оборона, иммиграция, ультраправая политика, торговля и война между Россией и Украиной, указывает издание.

Они появились всего через несколько недель после того, как документ Стратегии национальной безопасности США предупредил, что Европа столкнется с "цивилизационным стиранием" и должна изменить курс, если хочет оставаться надежным союзником США.

Бретон был одним из архитекторов закона ЕС о цифровых услугах, знакового законодательного акта, направленного на повышение безопасности Интернета, который раздражал американских чиновников.

Их особенно возмутили санкции Брюсселя в начале этого месяца против платформы Илона Маска X, которую оштрафовали на 120 миллионов евро за нарушение правил для онлайн-контента. Маск и Бретон часто спорили в Интернете относительно регулирования технологий ЕС, причем Маск называл его "тираном Европы".

ЕС оштрафовал компанию Илона Маска X на 120 миллионов евро

По словам заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс, запреты также касались Имрана Ахмеда, британского генерального директора базирующегося в США центра Center for Countering Digital Hate; Анны-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон из немецкой некоммерческой организации HateAid; и Клэр Мелфорд, соучредительницы Global Disinformation Index.

Закон ЕС DSA имеет целью сделать онлайн-среду более безопасной, частично путем побуждения технологических гигантов к большей борьбе с незаконным контентом, включая язык ненависти и материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми.

Вашингтон заявил, что ЕС принимает "неоправданные" ограничения свободы слова в своих усилиях по борьбе с языком ненависти, дезинформацией и незаконным использованием информации, и что DSA несправедливо направлена против технологических гигантов США и граждан США.

Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС имеет право регулировать экономическую деятельность, и сделал запрос в Вашингтон о предоставлении большей информации об этих мерах.

При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от неоправданных мер – сказали они.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил:

Эти меры являются запугиванием и принуждением, направленным на подрыв европейского цифрового суверенитета

В X он указал, что DSA была одобрена в рамках демократического процесса и существует "для обеспечения честной конкуренции между платформами, без нацеливания на какую-либо третью страну, и для того, чтобы то, что является незаконным офлайн, также было незаконным онлайн".

Бретон, бывший министр финансов Франции и европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка с 2019 по 2024 год, был самой громкой мишенью.

"Вернулась ли охота на ведьм Маккарти?" - написал он в X.

"Напоминаем: 90% Европейского парламента - нашего демократически избранного органа - и все 27 государств-членов единогласно проголосовали за DSA. К нашим американским друзьям: цензура не там, где вы думаете", - отметил он.

Министерство юстиции Германии заявило, что двое немецких активистов имеют "поддержку и солидарность" правительства, а визовые запреты в отношении них неприемлемы, добавив, что HateAid поддерживает людей, пострадавших от незаконной речи ненависти онлайн.

"Любой, кто называет это цензурой, искажает нашу конституционную систему, - говорится в заявлении. - Правила, по которым мы хотим жить в цифровом пространстве Германии и Европы, не определяются в Вашингтоне".

Представитель Global Disinformation Index назвал визовые запреты "авторитарной атакой на свободу слова и вопиющим актом государственной цензуры".

"Администрация Трампа снова использует весь вес федерального правительства, чтобы запугивать, цензурировать и замалчивать голоса, с которыми они не согласны, - сказали они. - Их действия сегодня аморальны, незаконны и неамериканские".

Дополнение

Бретон не первый француз, против которого ввела санкции администрация Трампа. В августе Вашингтон ввел санкции против французского судьи Николя Янна Гилью, который входит в состав Международного уголовного суда, за преследование трибуналом израильских лидеров и прошлое решение расследовать деятельность американских чиновников.