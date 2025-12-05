ЕС оштрафовал компанию Илона Маска X на 120 миллионов евро

В пятницу Европейская комиссия наложила штраф в размере 120 миллионов евро на платформу X Илона Маска, что стало первым в истории штрафом, наложенным в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как отмечает издание, штраф, вероятно, усилит напряженность в отношениях с США по поводу цифровых правил блока и вызвал раннюю критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал эти планы как штраф за "отсутствие цензуры".

Хотя размер штрафа умеренный по сравнению с предыдущими технологическими штрафами, наложенными Брюсселем, США неоднократно подталкивали ЕС к смягчению своих технологических правил в торговых переговорах.

Было установлено, что X нарушила обязательства по прозрачности, которые она несет как очень крупная онлайн-платформа согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Комиссия заявила, что дизайн синей галочки X является "обманчивым" после того, как он был изменен с проверки пользователя на платную функцию.

Исполнительный орган ЕС также заявил, что рекламной библиотеке X не хватает прозрачности и что она не предоставляет доступ к публичным данным для исследователей, как того требует закон.

Этот штраф знаменует собой завершение лишь одной части расследования ЕС в отношении X, которое началось почти два года назад как первое в рамках Соглашения о цифровых технологиях (DSA). Другие важные части, такие как усилия X по противодействию распространению незаконного контента и борьбе с манипуляциями информацией, все еще продолжаются.

Добавим

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен сравнила решение ЕС по X с отдельным решением по TikTok, которое также было опубликовано в пятницу. Расследование в отношении библиотеки рекламы TikTok было закрыто без штрафа, поскольку компания предложила изменить дизайн своего сервиса.

"Мы здесь не для того, чтобы налагать самые высокие штрафы, мы здесь для того, чтобы обеспечить соблюдение нашего цифрового законодательства. Если вы соблюдаете наши правила, вы не получите штрафа", – сказала Вирккунен журналистам на брифинге в пятницу утром.

Согласно DSA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 6 процентов от мирового годового оборота. Хотя мировые доходы X оцениваются в небольшие однозначные миллиарды, ряд компаний Маска имеет гораздо более высокие доходы.

Вирккунен сказала, что они оценили размер штрафа как "пропорциональный", и сказал, что он был рассчитан с учетом "характера этих нарушений, их серьезности с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и их продолжительности".

На просьбу объяснить, как ЕС рассчитал сумму, высокопоставленная чиновница Комиссии повторила идею пропорциональности и сказала, что ее нельзя "свести к простой экономической формуле".

Брюссель находится под растущим давлением со стороны лидеров ЕС, законодателей Европейского парламента и групп цифровых прав, чтобы завершить расследование в отношении X, чтобы показать, что он защищает своих граждан в Интернете.

Американские чиновники неоднократно критиковали DSA, называя его цензурой, и угрожали в ответ торговыми тарифами. В четверг вечером Вэнс вновь заявил, что ЕС не должен атаковать американские компании.

"Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что она не занимается цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора", – написал Вэнс на X. "Очень благодарен", – ответил Маск.

Когда Вирккунен спросили о замечаниях Вэнса, она сказала журналистам: "Соглашение об услугах по обслуживанию клиентов (DSA) не касается цензуры, это решение касается прозрачности X".

"По этому вопросу мы согласились не соглашаться с тем, как некоторые люди в США смотрят на наше законодательство. Речь идет не о цензуре, и мы несколько раз повторяли это с этой трибуны, поэтому мы действительно соглашаемся не соглашаться с тем, как его воспринимают", – сказала пресс-секретарь Комиссии Паула Пинью на ежедневном брифинге для прессы.

Представитель TikTok Паоло Ганино заявил POLITICO: "Мы серьезно относимся к своим обязательствам согласно законодательству ЕС и повторяем наш призыв к равным условиям игры. Мы ожидаем, что эти стандарты DSA будут применяться одинаково и последовательно на всех платформах".