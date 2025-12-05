$42.180.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС оштрафував компанію Ілона Маска X на 120 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Європейська комісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення прозорості згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Це перший штраф, накладений відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.

ЄС оштрафував компанію Ілона Маска X на 120 мільйонів євро

У п'ятницю Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на платформу X Ілона Маска, що стало першим в історії штрафом, накладеним відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Як відзначає видання, штраф, ймовірно, посилить напруженість у стосунках зі США щодо цифрових правил блоку та викликав ранню критику з боку віце-президента США Джей Ді Венса, який розкритикував ці плани як штраф за "відсутність цензури".

Хоча розмір штрафу є помірним порівняно з попередніми технологічними штрафами, накладеними Брюсселем, США неодноразово підштовхували ЄС до пом'якшення своїх технологічних правил у торговельних переговорах.

Було встановлено, що X порушила зобов'язання щодо прозорості, які вона має перед собою як дуже велика онлайн-платформа згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Комісія заявила, що дизайн синьої галочки X є "оманливим" після того, як його було змінено з перевірки користувача на платну функцію.

Маск відреагував на повідомлення про можливість виведення Х із Європи: назвав дані "абсолютно неправдивими"19.10.23, 16:03 • 197015 переглядiв

Виконавчий орган ЄС також заявив, що рекламній бібліотеці X бракує прозорості та що вона не надає доступ до публічних даних для дослідників, як того вимагає закон.

Цей штраф знаменує собою завершення лише однієї частини розслідування ЄС щодо X, яке розпочалося майже два роки тому як перше в рамках Угоди про цифрові технології (DSA). Інші важливі частини, такі як зусилля X щодо протидії поширенню незаконного контенту та боротьби з маніпуляціями інформацією, все ще тривають.

Додамо

Виконавчий віце-президент Європейської комісії з питань технологічного суверенітету Хенна Вірккунен порівняла рішення ЄС щодо X з окремим рішенням щодо TikTok, яке також було опубліковано в п'ятницю. Розслідування щодо бібліотеки реклами TikTok було закрито без штрафу, оскільки компанія запропонувала змінити дизайн свого сервісу.

"Ми тут не для того, щоб накладати найвищі штрафи, ми тут для того, щоб забезпечити дотримання нашого цифрового законодавства. Якщо ви дотримуєтеся наших правил, ви не отримаєте штрафу", – сказала Вірккунен журналістам на брифінгу в п'ятницю вранці.

Google та величезний штраф ЄС: американський гігант змінить рекламні послуги, щоб відповідати правилам конкуренції14.11.25, 12:15 • 3396 переглядiв

Згідно з DSA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 6 відсотків від світового річного обороту. Хоча світові доходи X оцінюються в невеликі однозначні мільярди, низка компаній Маска має набагато вищі доходи.

Вірккунен сказала, що вони оцінили розмір штрафу як "пропорційний", і сказав, що він був розрахований з урахуванням "характеру цих порушень, їхньої серйозності з точки зору постраждалих користувачів ЄС та їхньої тривалості".

На прохання пояснити, як ЄС розрахував суму, високопосадовиця Комісії повторила ідею пропорційності та сказала, що її не можна "звести до простої економічної формули".

Брюссель перебуває під зростаючим тиском з боку лідерів ЄС, законодавців Європейського парламенту та груп цифрових прав, щоб завершити розслідування щодо X, щоб показати, що він захищає своїх громадян в Інтернеті.

Американські чиновники неодноразово критикували DSA, називаючи його цензурою, і погрожували у відповідь торговельними тарифами. У четвер увечері Венс знову заявив, що ЄС не повинен атакувати американські компанії.

"Ходять чутки, що комісія ЄС оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що вона не займається цензурою. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття", – написав Венс на X. "Дуже вдячний", – відповів Маск.

Коли Вірккунен запитали про зауваження Венса, вона сказала журналістам: "Угода про послуги з обслуговування клієнтів (DSA) не стосується цензури, це рішення стосується прозорості X".

Верховний суд Бразилії стверджує, що компанія Ілона Маска Х заплатила штрафи не тому банку06.10.24, 02:58 • 32754 перегляди

"Щодо цього питання, ми погодилися не погоджуватися з тим, як деякі люди в США дивляться на наше законодавство. Йдеться не про цензуру, і ми кілька разів повторювали це з цієї трибуни, тому ми дійсно погоджуємося не погоджуватися з тим, як його сприймають", – сказала речниця Комісії Паула Пінью на щоденному брифінгу для преси.

Речник TikTok Паоло Ганіно заявив POLITICO: "Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань згідно із законодавством ЄС і повторюємо наш заклик до рівних умов гри. Ми очікуємо, що ці стандарти DSA застосовуватимуться однаково та послідовно на всіх платформах".

Антоніна Туманова

