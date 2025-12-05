ЄС оштрафував компанію Ілона Маска X на 120 мільйонів євро

У п'ятницю Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на платформу X Ілона Маска, що стало першим в історії штрафом, накладеним відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Як відзначає видання, штраф, ймовірно, посилить напруженість у стосунках зі США щодо цифрових правил блоку та викликав ранню критику з боку віце-президента США Джей Ді Венса, який розкритикував ці плани як штраф за "відсутність цензури".

Хоча розмір штрафу є помірним порівняно з попередніми технологічними штрафами, накладеними Брюсселем, США неодноразово підштовхували ЄС до пом'якшення своїх технологічних правил у торговельних переговорах.

Було встановлено, що X порушила зобов'язання щодо прозорості, які вона має перед собою як дуже велика онлайн-платформа згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Комісія заявила, що дизайн синьої галочки X є "оманливим" після того, як його було змінено з перевірки користувача на платну функцію.

Виконавчий орган ЄС також заявив, що рекламній бібліотеці X бракує прозорості та що вона не надає доступ до публічних даних для дослідників, як того вимагає закон.

Цей штраф знаменує собою завершення лише однієї частини розслідування ЄС щодо X, яке розпочалося майже два роки тому як перше в рамках Угоди про цифрові технології (DSA). Інші важливі частини, такі як зусилля X щодо протидії поширенню незаконного контенту та боротьби з маніпуляціями інформацією, все ще тривають.

Додамо

Виконавчий віце-президент Європейської комісії з питань технологічного суверенітету Хенна Вірккунен порівняла рішення ЄС щодо X з окремим рішенням щодо TikTok, яке також було опубліковано в п'ятницю. Розслідування щодо бібліотеки реклами TikTok було закрито без штрафу, оскільки компанія запропонувала змінити дизайн свого сервісу.

"Ми тут не для того, щоб накладати найвищі штрафи, ми тут для того, щоб забезпечити дотримання нашого цифрового законодавства. Якщо ви дотримуєтеся наших правил, ви не отримаєте штрафу", – сказала Вірккунен журналістам на брифінгу в п'ятницю вранці.

Згідно з DSA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 6 відсотків від світового річного обороту. Хоча світові доходи X оцінюються в невеликі однозначні мільярди, низка компаній Маска має набагато вищі доходи.

Вірккунен сказала, що вони оцінили розмір штрафу як "пропорційний", і сказав, що він був розрахований з урахуванням "характеру цих порушень, їхньої серйозності з точки зору постраждалих користувачів ЄС та їхньої тривалості".

На прохання пояснити, як ЄС розрахував суму, високопосадовиця Комісії повторила ідею пропорційності та сказала, що її не можна "звести до простої економічної формули".

Брюссель перебуває під зростаючим тиском з боку лідерів ЄС, законодавців Європейського парламенту та груп цифрових прав, щоб завершити розслідування щодо X, щоб показати, що він захищає своїх громадян в Інтернеті.

Американські чиновники неодноразово критикували DSA, називаючи його цензурою, і погрожували у відповідь торговельними тарифами. У четвер увечері Венс знову заявив, що ЄС не повинен атакувати американські компанії.

"Ходять чутки, що комісія ЄС оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що вона не займається цензурою. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття", – написав Венс на X. "Дуже вдячний", – відповів Маск.

Коли Вірккунен запитали про зауваження Венса, вона сказала журналістам: "Угода про послуги з обслуговування клієнтів (DSA) не стосується цензури, це рішення стосується прозорості X".

"Щодо цього питання, ми погодилися не погоджуватися з тим, як деякі люди в США дивляться на наше законодавство. Йдеться не про цензуру, і ми кілька разів повторювали це з цієї трибуни, тому ми дійсно погоджуємося не погоджуватися з тим, як його сприймають", – сказала речниця Комісії Паула Пінью на щоденному брифінгу для преси.

Речник TikTok Паоло Ганіно заявив POLITICO: "Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань згідно із законодавством ЄС і повторюємо наш заклик до рівних умов гри. Ми очікуємо, що ці стандарти DSA застосовуватимуться однаково та послідовно на всіх платформах".