Маск відреагував на повідомлення про можливість виведення Х із Європи: назвав дані "абсолютно неправдивими"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск після появи публікації про розгляд ним можливості виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове законодавство ЄС, спростував її, назвавши новину "абсолютно неправдивою", пише УНН.
Маск розкритикував Business Insider як "несправжнє видання".
Цитата
"Чергове абсолютно неправдиве від Business Insider. Це не справжнє видання", - зазначив він у соцмережі X.
Раніше
Сайт Insider повідомив в середу, що власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск розглядає можливість виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформи в регіоні.