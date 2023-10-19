Маск отреагировал на сообщение о возможности вывода Х из Европы: назвал данные "абсолютно ложными"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Владелец платформы социальных сетей X Илон Маск после появления публикации о рассмотрении им возможности вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое законодательство ЕС, опроверг ее, назвав новость "абсолютно неправдивой", пишет УНН.
Маск раскритиковал Business Insider как "ненастоящее издание".
Цитата
"Очередное абсолютно ложное от Business Insider. Это не настоящее издание", - отметил он в соцсети X.
Ранее
Сайт Insider сообщил в среду, что владелец платформы социальных сетей X Илон Маск рассматривает возможность вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформы в регионе.