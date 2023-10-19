Маск отреагировал на сообщение о возможности вывода Х из Европы: назвал данные "абсолютно ложными"

Маск раскритиковал Business Insider как "ненастоящее издание".

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"Очередное абсолютно ложное от Business Insider. Это не настоящее издание", - отметил он в соцсети X.

Ранее

Сайт Insider сообщил в среду, что владелец платформы социальных сетей X Илон Маск рассматривает возможность вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформы в регионе.