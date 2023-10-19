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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск отреагировал на сообщение о возможности вывода Х из Европы: назвал данные "абсолютно ложными"

Киев • УНН

 • 197002 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Владелец платформы социальных сетей X Илон Маск после появления публикации о рассмотрении им возможности вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое законодательство ЕС, опроверг ее, назвав новость "абсолютно неправдивой", пишет УНН.

Маск отреагировал на сообщение о возможности вывода Х из Европы: назвал данные "абсолютно ложными"

Маск раскритиковал Business Insider как "ненастоящее издание".

Цитата

"Очередное абсолютно ложное от Business Insider. Это не настоящее издание", - отметил он в соцсети X.

Ранее

Сайт Insider сообщил в среду, что владелец платформы социальных сетей X Илон Маск рассматривает возможность вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформы в регионе.

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