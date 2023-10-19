Маск розглядає можливість виведення платформи X із Європи через закони ЄС - Insider
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Власник платформи соціальних мереж X Ілон Маск розглядає можливість виведення сервісу, що раніше називався Twitter, з Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформи в регіоні, повідомив сайт Insider в середу, пише УНН.
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"В останні тижні Ілон Маск припустив, що Twitter може перестати бути доступним у Європі, щоб уникнути нового регулювання, ухваленого Європейською комісією", - ідеться у повідомленні.
За словами джерела видання, Маск все більше розчаровується необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги (DSA). Мільярдер, як повідомляється з посиланням на джерело, "обговорював можливість простого закриття доступності програми в регіоні або блокування доступу до неї користувачів у Європейському Союзі". Це було б схоже на те, як Meta наразі блокує людям у Європі використання свого нового додатку Threads, вказує видання.
Доповнення
Нове законодавство DSA у ЄС набуло чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, наявності ефективних і прозорих систем модерації та видалення неправдивої, оманливої та шкідливої інформації.
Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що Єврокомісія офіційно "розслідує дотримання X" нового закону, і офіційно зробив запит до платформи на докладну інформацію про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої чи токсичної інформації.
Як зазначає видання, компанія X, яка відчуває брак коштів, може бути оштрафована, якщо буде встановлено, що вона порушує DSA. Єврокомісія може накладати "періодичні штрафи" або штрафи до 6% від глобального доходу компанії.
Маск та представник X не відповіли на прохання про коментарі. Представник Єврокомісії також не одразу відповів на прохання про коментарі, вказує видання.