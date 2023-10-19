Маск рассматривает возможность вывода платформы X из Европы из-за законов ЕС - Insider
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Владелец платформы социальных сетей X Илон Маск рассматривает возможность вывода сервиса, ранее называвшегося Twitter, из Европы в ответ на новое регулирование интернет-платформы в регионе, сообщил сайт Insider в среду, пишет УНН.
Детали
"В последние недели Илон Маск предположил, что Twitter может перестать быть доступным в Европе, чтобы избежать нового регулирования, принятого Европейской комиссией", - говорится в сообщении.
По словам источника издания, Маск все больше разочаровывается необходимостью соблюдать закон о цифровых услугах (DSA). Миллиардер, как сообщается со ссылкой на источник, "обсуждал возможность простого закрытия доступности приложения в регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Европейском Союзе". Это было бы похоже на то, как Meta сейчас блокирует людям в Европе использование своего нового приложения Threads, указывает издание.
Дополнение
Новое законодательство DSA в ЕС вступило в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ложной, обманчивой и вредной информации.
Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил на прошлой неделе, что Еврокомиссия официально "расследует соблюдение X" нового закона, и официально запросил у платформы подробную информацию о ее действиях по смягчению и удалению вредоносной или токсичной информации.
Как отмечвет издание, компания X, испытывающая нехватку средств, может быть оштрафована, если будет установлено, что она нарушает DSA. Еврокомиссия может налагать "периодические штрафы" или штрафы до 6% от глобального дохода компании.
Маск и представитель X не ответили на просьбу о комментариях. Представитель Еврокомиссии также не сразу ответил на просьбу о комментариях, указывает издание.