Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав пораду
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - Зеленський
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Google та величезний штраф ЄС: американський гігант змінить рекламні послуги, щоб відповідати правилам конкуренції

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Google запропонував ЄС заходи для уникнення розділення діяльності в онлайн-рекламі після штрафу у 2,95 мільярда євро. Компанія оголосила про зміни у своїх рекламних послугах, але Брюссель ще має вирішити, чи прийме ці зобов'язання.

Google та величезний штраф ЄС: американський гігант змінить рекламні послуги, щоб відповідати правилам конкуренції

Google запропонував ЄС заходи, щоб уникнути складних наслідків після штрафу ЄС за порушення антимонопольного законодавства, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Google запропонував ЄС заходи, спрямовані на уникнення розділення його діяльності в сфері онлайн-реклами, після того, як у вересні Брюссель наклав на компанію великий штраф за зловживання домінуючим становищем. У п'ятницю, 14 жовтня, Google оголосив про зміни у своїх рекламних послугах,

Контекст

У вересні 2025 року, Європейська комісія наклала на Google штраф у розмірі 2,95 мільярда євро за антимонопольне порушення. Американська компанія перебуває під пильною увагою Брюсселя через свої ймовірні дії в кількох сегментах сектору онлайн-реклами.

В Ірландії почали розслідування проти соцмережі Х13.11.25, 09:20 • 2754 перегляди

Google отримав строк у 60 днів на вирішення порушених питань. У цій справі, відомій як "Google Adtech", технологічний гігант мав до цього тижня запропонувати заходи, що дозволять остаточно покласти край порушенням конкуренції.

І ось зміни запропоновані, але чи прийме Брюссель зобов'язання щодо змін у рекламних послугах Google, остаточно невідомо.

Ми проаналізуємо заходи, запропоновані , щоб побачити, чи можуть вони покласти край

-  заявив речник Європейської Комісії.

Доповнення

У четвер Комісія розпочала нове розслідування проти Google у зовсім іншій сфері, цього разу підозрюючи її у покаранні певних новинних сайтів у результатах пошуку, що компанія заперечує.

Нагадаємо

Компанія Google звинувачується у судовому позові у використанні свого помічника Gemini на основі штучного інтелекту для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail, програм для обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій.

Google втратила 100 млрд доларів після анонсу браузера Atlas від OpenAI22.10.25, 10:17 • 2869 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
