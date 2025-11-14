Google та величезний штраф ЄС: американський гігант змінить рекламні послуги, щоб відповідати правилам конкуренції
Google запропонував ЄС заходи для уникнення розділення діяльності в онлайн-рекламі після штрафу у 2,95 мільярда євро. Компанія оголосила про зміни у своїх рекламних послугах, але Брюссель ще має вирішити, чи прийме ці зобов'язання.
Google запропонував ЄС заходи, щоб уникнути складних наслідків після штрафу ЄС за порушення антимонопольного законодавства, передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Google запропонував ЄС заходи, спрямовані на уникнення розділення його діяльності в сфері онлайн-реклами, після того, як у вересні Брюссель наклав на компанію великий штраф за зловживання домінуючим становищем. У п'ятницю, 14 жовтня, Google оголосив про зміни у своїх рекламних послугах,
Контекст
У вересні 2025 року, Європейська комісія наклала на Google штраф у розмірі 2,95 мільярда євро за антимонопольне порушення. Американська компанія перебуває під пильною увагою Брюсселя через свої ймовірні дії в кількох сегментах сектору онлайн-реклами.
Google отримав строк у 60 днів на вирішення порушених питань. У цій справі, відомій як "Google Adtech", технологічний гігант мав до цього тижня запропонувати заходи, що дозволять остаточно покласти край порушенням конкуренції.
І ось зміни запропоновані, але чи прийме Брюссель зобов'язання щодо змін у рекламних послугах Google, остаточно невідомо.
Ми проаналізуємо заходи, запропоновані, щоб побачити, чи можуть вони покласти край
Доповнення
У четвер Комісія розпочала нове розслідування проти Google у зовсім іншій сфері, цього разу підозрюючи її у покаранні певних новинних сайтів у результатах пошуку, що компанія заперечує.
Нагадаємо
Компанія Google звинувачується у судовому позові у використанні свого помічника Gemini на основі штучного інтелекту для незаконного відстеження особистих повідомлень користувачів Gmail, програм для обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій.
