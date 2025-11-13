$42.040.02
В Ірландії почали розслідування проти соцмережі Х

Київ • УНН

 • 2510 перегляди

Ірландський медіарегулятор Coimisiún na Meán розпочав розслідування проти соцмережі Х через невидалення незаконного контенту. Це перше офіційне розслідування за Актом про цифрові послуги ЄС, і компанії загрожує штраф до 6% від річного світового обороту.

В Ірландії почали розслідування проти соцмережі Х

Ірландський медіарегулятор Coimisiún na Meán розпочав розслідування щодо соціальної мережі X Ілона Маска, стверджуючи, що компанія не видаляє контент, який користувачі маркують як незаконний. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Орган нагляду Coimisiún na Meán повідомив у середу, що розслідування має з’ясувати, чи порушила X положення Акту про цифрові послуги ЄС (DSA), який вимагає від онлайн-платформ вживати заходів проти незаконного або шкідливого контенту. Регулятор зазначив, що його занепокоєння підтримує некомерційна організація HateAid, яка у 2023 році подала позов проти X від імені берлінської дослідниці, яку неодноразово блокували на платформі.

"Право користувача повідомляти про контент, який є незаконним або порушує правила платформи, а також право оскаржувати рішення платформи - це основа DSA," - написав у заяві комісар з цифрових послуг Джон Еванс. - "Це розслідування має оцінити, чи належним чином X інформує користувачів про їхнє право оскаржувати рішення, ухвалені після повідомлення про контент."

Це перше офіційне розслідування за DSA, розпочате ірландським регулятором, зазначається у повідомленні.

"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia28.10.25, 09:08 • 3417 переглядiв

Європейські регулятори посилили нагляд за X через можливі порушення DSA та інших цифрових норм, зокрема щодо дезінформації, недостатньої модерації контенту та браку прозорості. У 2023 році Європейська комісія — виконавчий орган ЄС — запустила офіційне розслідування того, як компанія поводиться зі шкідливим контентом. Відповідно до DSA, статус X як "дуже великої онлайн-платформи" (з понад 45 мільйонами користувачів) зобов’язує її дотримуватися суворіших стандартів підзвітності та розкриття інформації.

Основним виконавцем DSA щодо таких великих платформ є Європейська комісія, однак деякі аспекти закону - зокрема механізми подання скарг - належать до юрисдикції національного регулятора тієї країни ЄС, де розташована штаб-квартира компанії. Багато технологічних фірм, зокрема X, Meta Platforms Inc. і Google компанії Alphabet Inc., мають свої європейські офіси в Дубліні.

Якщо після розслідування буде доведено, що X порушила вимоги DSA, ірландський медіарегулятор може накласти штраф до 6% від річного світового обороту компанії.

Нагадаємо

У липні ірландський регулятор ЗМІ тиснув на платформу X через недотримання нових правил вікової перевірки для захисту неповнолітніх. Компанія ризикувала отримати штраф до 500 000 євро та оскаржує кодекс у суді.

Ольга Розгон

