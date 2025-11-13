В Ирландии начали расследование против соцсети Х

Ирландский медиарегулятор Coimisiún na Meán начал расследование в отношении социальной сети X Илона Маска, утверждая, что компания не удаляет контент, который пользователи маркируют как незаконный. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Надзорный орган Coimisiún na Meán сообщил в среду, что расследование должно выяснить, нарушила ли X положения Акта о цифровых услугах ЕС (DSA), который требует от онлайн-платформ принимать меры против незаконного или вредоносного контента. Регулятор отметил, что его обеспокоенность поддерживает некоммерческая организация HateAid, которая в 2023 году подала иск против X от имени берлинской исследовательницы, которую неоднократно блокировали на платформе.

"Право пользователя сообщать о контенте, который является незаконным или нарушает правила платформы, а также право оспаривать решения платформы - это основа DSA," - написал в заявлении комиссар по цифровым услугам Джон Эванс. - "Это расследование должно оценить, должным ли образом X информирует пользователей об их праве оспаривать решения, принятые после сообщения о контенте."

Это первое официальное расследование по DSA, начатое ирландским регулятором, отмечается в сообщении.

Европейские регуляторы усилили надзор за X из-за возможных нарушений DSA и других цифровых норм, в частности относительно дезинформации, недостаточной модерации контента и отсутствия прозрачности. В 2023 году Европейская комиссия — исполнительный орган ЕС — запустила официальное расследование того, как компания обращается с вредоносным контентом. В соответствии с DSA, статус X как "очень крупной онлайн-платформы" (с более чем 45 миллионами пользователей) обязывает ее соблюдать более строгие стандарты подотчетности и раскрытия информации.

Основным исполнителем DSA в отношении таких крупных платформ является Европейская комиссия, однако некоторые аспекты закона - в частности механизмы подачи жалоб - относятся к юрисдикции национального регулятора той страны ЕС, где расположена штаб-квартира компании. Многие технологические фирмы, в частности X, Meta Platforms Inc. и Google компании Alphabet Inc., имеют свои европейские офисы в Дублине.

Если после расследования будет доказано, что X нарушила требования DSA, ирландский медиарегулятор может наложить штраф до 6% от годового мирового оборота компании.

Напомним

В июле ирландский регулятор СМИ давил на платформу X из-за несоблюдения новых правил возрастной проверки для защиты несовершеннолетних. Компания рисковала получить штраф до 500 000 евро и оспаривает кодекс в суде.