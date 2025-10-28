"Должен превзойти Википедию": Илон Маск запустил Grokipedia
Киев • УНН
Илон Маск представил проект Grokipedia, который, по его словам, в версии 0.1 уже превосходит Википедию. Платформа, разработанная компанией xAI, насчитывает более 800 000 статей, созданных искусственным интеллектом.
Американский предприниматель Илон Маск представил проект Grokipedia, который должен стать конкурентом Википедии. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
Подробности
По словам Маска, Grokipedia.com версия 0.1 уже доступна. По его мнению, версия 1.0 "будет в 10 раз лучше, но даже в версии 0.1 она лучше Википедии".
В то же время, как сообщает The New York Times, Grokipedia, которая на короткое время вышла из строя после запуска в понедельник после обеда, насчитывала более 800 000 статей, созданных искусственным интеллектом. Тогда как в Википедии насчитывается почти 8 млн статей, написанных людьми.
Контекст
В начале октября текущего года Илон Маск анонсировал разработку Grokipedia компанией xAI, которая должна стать альтернативой Википедии. Он также раскритиковал Википедию за политическую предвзятость. По его мнению, новый проект поможет xAI "понимать Вселенную".
Напомним
