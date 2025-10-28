$42.000.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Должен превзойти Википедию": Илон Маск запустил Grokipedia

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Илон Маск представил проект Grokipedia, который, по его словам, в версии 0.1 уже превосходит Википедию. Платформа, разработанная компанией xAI, насчитывает более 800 000 статей, созданных искусственным интеллектом.

"Должен превзойти Википедию": Илон Маск запустил Grokipedia

Американский предприниматель Илон Маск представил проект Grokipedia, который должен стать конкурентом Википедии. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

По словам Маска, Grokipedia.com версия 0.1 уже доступна. По его мнению, версия 1.0 "будет в 10 раз лучше, но даже в версии 0.1 она лучше Википедии".

В то же время, как сообщает The New York Times, Grokipedia, которая на короткое время вышла из строя после запуска в понедельник после обеда, насчитывала более 800 000 статей, созданных искусственным интеллектом. Тогда как в Википедии насчитывается почти 8 млн статей, написанных людьми.

Контекст

В начале октября текущего года Илон Маск анонсировал разработку Grokipedia компанией xAI, которая должна стать альтернативой Википедии. Он также раскритиковал Википедию за политическую предвзятость. По его мнению, новый проект поможет xAI "понимать Вселенную".

Напомним

Из компаний Илона Маска – Tesla, xAI и X – за последний год ушли десятки топ-менеджеров. Причины – изнурительная работа, разногласия с политическими взглядами и решениями бизнесмена, а также выгорание персонала.

Евгений Устименко

