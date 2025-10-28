$42.070.07
07:39 • 800 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Ілон Маск представив проєкт Grokipedia, який, за його словами, у версії 0.1 вже перевершує Вікіпедію. Платформа, розроблена компанією xAI, налічує понад 800 000 статей, створених штучним інтелектом.

"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia

Американський підприємець Ілон Маск представив проект Grokipedia, який має стати конкурентом Вікіпедії. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

За словами Маска, Grokipedia.com версія 0.1 вже доступна. На його думку, версія 1.0 "буде в 10 разів кращою, але навіть у версії 0.1 вона краща за Вікіпедію".

Водночас, як повідомляє The New York Times, Grokipedia, яка на короткий час вишла з ладу після запуску в понеділок після обіду, налічувала понад 800 000 статей, створених штучним інтелектом. Тоді як у Вікіпедії налічується майже 8 млн статей, написаних людьми.

Контекст

На початку жовтня поточного року Ілон Маск анонсував розробку Grokipedia компанією xAI, яка має стати альтернативою Вікіпедії. Він також розкритикував Вікіпедію за політичну упередженість. На його думку, новий проєкт допоможе xAI "розуміти Всесвіт".

Нагадаємо

З компаній Ілона Маска – Tesla, xAI та X – за останній рік пішли десятки топ-менеджерів. Причини – виснажлива робота, розбіжності з політичними поглядами та рішеннями бізнесмена, а також вигорання персоналу.

Євген Устименко

