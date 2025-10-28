"Має перевершити Вікіпедію": Ілон Маск запустив Grokipedia
Київ • УНН
Американський підприємець Ілон Маск представив проект Grokipedia, який має стати конкурентом Вікіпедії. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
За словами Маска, Grokipedia.com версія 0.1 вже доступна. На його думку, версія 1.0 "буде в 10 разів кращою, але навіть у версії 0.1 вона краща за Вікіпедію".
Водночас, як повідомляє The New York Times, Grokipedia, яка на короткий час вишла з ладу після запуску в понеділок після обіду, налічувала понад 800 000 статей, створених штучним інтелектом. Тоді як у Вікіпедії налічується майже 8 млн статей, написаних людьми.
Контекст
На початку жовтня поточного року Ілон Маск анонсував розробку Grokipedia компанією xAI, яка має стати альтернативою Вікіпедії. Він також розкритикував Вікіпедію за політичну упередженість. На його думку, новий проєкт допоможе xAI "розуміти Всесвіт".
Нагадаємо
