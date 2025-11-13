ЄС розпочав розслідування щодо Google через рейтинги новинних сайтів

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7722 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20893 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52681 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33963 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33716 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71165 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42833 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39397 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37431 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58069 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11986 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22714 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10960 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4988 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52681 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71165 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58151 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46869 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103802 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54939 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54887 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44716 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83087 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82650 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

ЄС розпочав розслідування щодо Google через рейтинги новинних сайтів

Київ • УНН

 • 2044 перегляди

Європейська комісія розпочала нове розслідування щодо Google, щоб оцінити, чи знижує компанія рейтинг новинних агентств та інших сайтів видавців, які розміщують спонсоровані матеріали. Це розслідування за законом ЄС про цифрові ринки (DMA) має на меті переконатися, що видавці новин не втрачають важливих доходів.

ЄС розпочав розслідування щодо Google через рейтинги новинних сайтів

Європейська комісія розпочала нове розслідування щодо Google у зв'язку з тим, як технологічний гігант ранжує контент видавців ЗМІ у результатах пошуку відповідно до правил ЄС для великих технологічних компаній, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Розслідування щодо Google відповідно до закону ЄС про цифрові ринки (DMA) дозволить оцінити, чи знижує Google рейтинг новинних агентств та інших сайтів видавців, які розміщують спонсоровані або комерційні матеріали. За словами технологічного гіганта, ця практика підпадає під дію його "політики щодо зловживань репутацією сайту".

Google стверджує, що ця політика необхідна як боротьба зі спамом для боротьби зі сторонніми сторінками, які "зловживають рейтингами пошуку", використовуючи рейтинг сайту-господаря.

Однак Єврокомісія заявила, що нове розслідування за DMA дозволить оцінити, чи обмежує політика Google видавцям можливість вести бізнес із сторонніми постачальниками та монетизувати свої вебсайти та контент.

"Ми проведемо розслідування, щоб переконатися, що видавці новин не втрачають важливих доходів у непростий для галузі час", - заявила глава антимонопольного комітету ЄС Тереза ​​Рібера у пресрелізі.

Офіційний представник Єврокомісії повідомив журналістам у четвер, що розслідування не торкається політики Google щодо спаму в цілому, а зосереджено на тому, як політика Google щодо зловживання репутацією сайту могла вплинути на його зобов'язання перед видавцями.

У відповідь на заяву Єврокомісії Google назвала цю політику "необхідною" для боротьби з "оманливою тактикою плати за гру", яка погіршує результати пошуку.

"Це несподіване нове розслідування загрожує винагородою несумлінним гравцям та зниженням якості результатів пошуку", - написав у четвер у своєму блозі головний науковий співробітник Google Панду Наяк.

Якщо Єврокомісія прийде до висновку, що Google порушила DMA, компанія може бути оштрафована на суму до 10% від свого світового обороту і може мати справу з подальшими штрафами за будь-які подальші порушення.

Доповнення

Окрім того, ще в березні Єврокомісія провела попереднє розслідування щодо Google, під час якого було зроблено попередній висновок про порушення компанією правил самопереваги у пошуку та антинавігації в магазині додатків Play.

Проте досі компанія не отримала жодних штрафів.

Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ12.11.25, 17:28 • 3368 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Європейська комісія
Google