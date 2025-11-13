ЄС розпочав розслідування щодо Google через рейтинги новинних сайтів

Європейська комісія розпочала нове розслідування щодо Google у зв'язку з тим, як технологічний гігант ранжує контент видавців ЗМІ у результатах пошуку відповідно до правил ЄС для великих технологічних компаній, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Розслідування щодо Google відповідно до закону ЄС про цифрові ринки (DMA) дозволить оцінити, чи знижує Google рейтинг новинних агентств та інших сайтів видавців, які розміщують спонсоровані або комерційні матеріали. За словами технологічного гіганта, ця практика підпадає під дію його "політики щодо зловживань репутацією сайту".

Google стверджує, що ця політика необхідна як боротьба зі спамом для боротьби зі сторонніми сторінками, які "зловживають рейтингами пошуку", використовуючи рейтинг сайту-господаря.

Однак Єврокомісія заявила, що нове розслідування за DMA дозволить оцінити, чи обмежує політика Google видавцям можливість вести бізнес із сторонніми постачальниками та монетизувати свої вебсайти та контент.

"Ми проведемо розслідування, щоб переконатися, що видавці новин не втрачають важливих доходів у непростий для галузі час", - заявила глава антимонопольного комітету ЄС Тереза ​​Рібера у пресрелізі.

Офіційний представник Єврокомісії повідомив журналістам у четвер, що розслідування не торкається політики Google щодо спаму в цілому, а зосереджено на тому, як політика Google щодо зловживання репутацією сайту могла вплинути на його зобов'язання перед видавцями.

У відповідь на заяву Єврокомісії Google назвала цю політику "необхідною" для боротьби з "оманливою тактикою плати за гру", яка погіршує результати пошуку.

"Це несподіване нове розслідування загрожує винагородою несумлінним гравцям та зниженням якості результатів пошуку", - написав у четвер у своєму блозі головний науковий співробітник Google Панду Наяк.

Якщо Єврокомісія прийде до висновку, що Google порушила DMA, компанія може бути оштрафована на суму до 10% від свого світового обороту і може мати справу з подальшими штрафами за будь-які подальші порушення.

Доповнення

Окрім того, ще в березні Єврокомісія провела попереднє розслідування щодо Google, під час якого було зроблено попередній висновок про порушення компанією правил самопереваги у пошуку та антинавігації в магазині додатків Play.

Проте досі компанія не отримала жодних штрафів.

Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ