ЕС начал расследование в отношении Google из-за рейтингов новостных сайтов

11:45 • 1666 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 17377 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 19481 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 24608 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 28447 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 30171 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25950 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21415 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55148 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78826 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
публикации
Эксклюзивы
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн 13 ноября, 06:58 • 16139 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже 08:23 • 14623 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли детали 09:06 • 14293 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор" 10:39 • 6240 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов 10:59 • 17566 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 17350 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов 10:59 • 17655 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже 08:23 • 14720 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции 12 ноября, 14:08 • 90176 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода 12 ноября, 11:10 • 108795 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане 12 ноября, 20:00 • 46696 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма 12 ноября, 16:40 • 47067 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder 12 ноября, 09:10 • 37443 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон 12 ноября, 07:09 • 76163 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос 12 ноября, 06:57 • 76010 просмотра
ЕС начал расследование в отношении Google из-за рейтингов новостных сайтов

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Европейская комиссия начала новое расследование в отношении Google, чтобы оценить, снижает ли компания рейтинг новостных агентств и других сайтов издателей, размещающих спонсируемые материалы. Это расследование по закону ЕС о цифровых рынках (DMA) имеет целью убедиться, что издатели новостей не теряют важных доходов.

ЕС начал расследование в отношении Google из-за рейтингов новостных сайтов

Европейская комиссия начала новое расследование в отношении Google в связи с тем, как технологический гигант ранжирует контент издателей СМИ в результатах поиска в соответствии с правилами ЕС для крупных технологических компаний, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Расследование в отношении Google в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках (DMA) позволит оценить, снижает ли Google рейтинг новостных агентств и других сайтов издателей, которые размещают спонсируемые или коммерческие материалы. По словам технологического гиганта, эта практика подпадает под действие его "политики в отношении злоупотреблений репутацией сайта".

Google утверждает, что эта политика необходима как борьба со спамом для борьбы со сторонними страницами, которые "злоупотребляют рейтингами поиска", используя рейтинг сайта-хозяина.

Однако Еврокомиссия заявила, что новое расследование по DMA позволит оценить, ограничивает ли политика Google издателям возможность вести бизнес со сторонними поставщиками и монетизировать свои веб-сайты и контент.

"Мы проведем расследование, чтобы убедиться, что издатели новостей не теряют важных доходов в непростое для отрасли время", - заявила глава антимонопольного комитета ЕС Тереза Рибера в пресс-релизе.

Официальный представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в четверг, что расследование не касается политики Google в отношении спама в целом, а сосредоточено на том, как политика Google в отношении злоупотребления репутацией сайта могла повлиять на его обязательства перед издателями.

В ответ на заявление Еврокомиссии Google назвала эту политику "необходимой" для борьбы с "обманчивой тактикой платы за игру", которая ухудшает результаты поиска.

"Это неожиданное новое расследование угрожает вознаграждением недобросовестным игрокам и снижением качества результатов поиска", - написал в четверг в своем блоге главный научный сотрудник Google Панду Наяк.

Если Еврокомиссия придет к выводу, что Google нарушила DMA, компания может быть оштрафована на сумму до 10% от своего мирового оборота и может иметь дело с дальнейшими штрафами за любые последующие нарушения.

Дополнение

Кроме того, еще в марте Еврокомиссия провела предварительное расследование в отношении Google, в ходе которого был сделан предварительный вывод о нарушении компанией правил самопреимущества в поиске и антинавигации в магазине приложений Play.

Однако до сих пор компания не получила никаких штрафов.

Google обвиняют в использовании инструмента искусственного интеллекта Gemini для слежки за пользователями - СМИ 12.11.25, 17:28 • 3274 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Санкции
Техника
Европейская комиссия
Google