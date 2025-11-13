ЕС начал расследование в отношении Google из-за рейтингов новостных сайтов

Европейская комиссия начала новое расследование в отношении Google в связи с тем, как технологический гигант ранжирует контент издателей СМИ в результатах поиска в соответствии с правилами ЕС для крупных технологических компаний, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Расследование в отношении Google в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках (DMA) позволит оценить, снижает ли Google рейтинг новостных агентств и других сайтов издателей, которые размещают спонсируемые или коммерческие материалы. По словам технологического гиганта, эта практика подпадает под действие его "политики в отношении злоупотреблений репутацией сайта".

Google утверждает, что эта политика необходима как борьба со спамом для борьбы со сторонними страницами, которые "злоупотребляют рейтингами поиска", используя рейтинг сайта-хозяина.

Однако Еврокомиссия заявила, что новое расследование по DMA позволит оценить, ограничивает ли политика Google издателям возможность вести бизнес со сторонними поставщиками и монетизировать свои веб-сайты и контент.

"Мы проведем расследование, чтобы убедиться, что издатели новостей не теряют важных доходов в непростое для отрасли время", - заявила глава антимонопольного комитета ЕС Тереза Рибера в пресс-релизе.

Официальный представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в четверг, что расследование не касается политики Google в отношении спама в целом, а сосредоточено на том, как политика Google в отношении злоупотребления репутацией сайта могла повлиять на его обязательства перед издателями.

В ответ на заявление Еврокомиссии Google назвала эту политику "необходимой" для борьбы с "обманчивой тактикой платы за игру", которая ухудшает результаты поиска.

"Это неожиданное новое расследование угрожает вознаграждением недобросовестным игрокам и снижением качества результатов поиска", - написал в четверг в своем блоге главный научный сотрудник Google Панду Наяк.

Если Еврокомиссия придет к выводу, что Google нарушила DMA, компания может быть оштрафована на сумму до 10% от своего мирового оборота и может иметь дело с дальнейшими штрафами за любые последующие нарушения.

Дополнение

Кроме того, еще в марте Еврокомиссия провела предварительное расследование в отношении Google, в ходе которого был сделан предварительный вывод о нарушении компанией правил самопреимущества в поиске и антинавигации в магазине приложений Play.

Однако до сих пор компания не получила никаких штрафов.

